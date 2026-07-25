Tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste; Klopp “dọa” rời tuyển Đức ngay trong ngày ra mắt

Đình Bắc nhận điểm 10 tuyệt đối; Andrea Pirlo chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Italia; ASEAN Cup 2026 áp dụng loạt luật mới nghiêm ngặt từ IFAB giống World Cup... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (25/7).

Tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste ngày ra quân ASEAN Cup 2026

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu rực rỡ tại ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo 7-0 trước Timor Leste trên sân Chonburi, với cú hat-trick ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Nguyễn Đình Bắc ăn mừng bàn thắng cùng Đỗ Hoàng Hên trong trận Việt Nam gặp Timor Leste ở lượt đầu bảng A ASEAN Cup 2026 tối 24/7. Ảnh:vnexpress

Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu bảng A và thiết lập cột mốc mới khi hạ gục toàn bộ các đối thủ Đông Nam Á trong lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng quên đi kết quả này để tập trung chuẩn bị cho màn tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7.

Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng bảng A, Singapore đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước chủ nhà Campuchia nhờ pha lập công ở những phút bù giờ cuối cùng.

Đình Bắc nhận điểm 10 tuyệt đối, lập kỷ lục lịch sử tại ASEAN Cup 2026

Trong chiến thắng áp đảo 7-0 của đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste ở trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có màn trình diễn chói sáng và được hãng thống kê Sofascore chấm điểm 10 tuyệt đối.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Timor Leste ở lượt ra quân bảng A, ASEAN Cup 2026. Ảnh:vnexpress

Cụ thể, chân sút sinh năm 2004 đã lập một cú hat-trick cùng một đường kiến tạo thành bàn, qua đó phá vỡ kỷ lục của cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên góp dấu giày vào bốn bàn thắng trong một trận mở màn giải đấu khu vực.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik phá sâu kỷ lục ghi bàn ở ngày ra quân, mà còn giúp đội tuyển thiết lập lợi thế cực lớn về mặt hiệu số bàn thắng bại trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á khi tạm thời dẫn đầu bảng A (cùng có 3 điểm như Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng).

ASEAN Cup 2026 áp dụng loạt luật mới nghiêm ngặt từ IFAB giống World Cup

ASEAN Cup 2026 chính thức áp dụng nhiều quy định mới theo điều chỉnh của IFAB nhằm giảm thiểu hành vi phi thể thao và chống câu giờ.

Đáng chú ý, cầu thủ che miệng khi tranh cãi hoặc cố tình bỏ sân phản đối trọng tài sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bên cạnh đó, giải đấu siết chặt kỷ luật khi chỉ cho phép đội trưởng tiếp cận trọng tài, đồng thời áp dụng cơ chế đếm ngược 5 giây cho các tình huống ném biên hoặc phát bóng lên.

Quy định thay người trong 10 giây và việc cầu thủ nhận chăm sóc y tế phải rời sân ít nhất một phút cũng được thực thi nghiêm ngặt, nhằm nâng cao thời lượng bóng lăn và tính chuyên nghiệp cho giải đấu.

Klopp “dọa” rời tuyển Đức ngay trong ngày ra mắt

Trong ngày ra mắt chính thức trên cương vị HLV trưởng tuyển Đức với bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030, Jurgen Klopp đã đưa ra tuyên bố đanh thép rằng ông sẽ lập tức từ chức nếu truyền thông vượt quá giới hạn và xâm phạm đời sống gia đình ông.

Klopp sẵn sàng bỏ tuyển Đức nếu bị xúc phạm tới chuyện gia đình. Ảnh: Reuters

Chiến lược gia người Đức khẳng định công việc này có thể là trạm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp, đồng thời kêu gọi người hâm mộ hạ thấp kỳ vọng khi “Die Mannschaft” hiện không sở hữu dàn sao hùng hậu như tuyển Pháp.

Trận đấu ra mắt của Klopp sẽ là cuộc chạm trán với Hà Lan tại UEFA Nations League vào tháng 9 tới.

Andrea Pirlo chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Italia sau khi Pep Guardiola từ chối

Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) chuẩn bị bổ nhiệm cựu danh thủ Andrea Pirlo làm thuyền trưởng mới của đội tuyển quốc gia theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, kéo dài đến hết World Cup 2030.

Andrea Pirlo sẽ được bổ nhiệm làm HLV tuyển Italia. Ảnh: Sky Sports

Trước khi lựa chọn Pirlo, Giám đốc FIGC Paolo Maldini từng tiếp cận Carlo Ancelotti và Pep Guardiola nhưng đều bất thành. Sự xuất hiện của chiến lược gia 46 tuổi được kỳ vọng sẽ vực dậy Azzurri sau chuỗi khủng hoảng khi ba lần liên tiếp vắng mặt tại các kỳ World Cup.

Thử thách đầu tiên và quan trọng trước mắt của Pirlo trên cương vị mới là giúp đội bóng áo thiên thanh vượt qua vòng loại EURO 2028.

HS