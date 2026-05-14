Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo cho các chức sắc, chức việc đạo Tin lành

Sáng 14/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo cho các chức sắc, chức việc đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, 120 đại biểu là chức sắc, chức việc, đại diện các điểm nhóm Tin lành trên địa bàn tỉnh được nghe đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật; về âm mưu, hoạt động và thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới.

Trưởng Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng (Sở Dân tộc và Tôn giáo) Hồ Việt Anh, truyền đạt chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận và nghe giải đáp những vấn đề liên quan đến tôn giáo; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc phổ biến kiến thức pháp luật về tôn giáo giúp các chức sắc, chức việc đạo Tin lành nắm được những kiến thức pháp luật cần thiết để tổ chức hoạt động tôn giáo ổn định, đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu tôn giáo của Nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống và đến với đồng bào có đạo nhanh và hiệu quả, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng cờ Tổ quốc cho các hội thánh, điểm nhóm Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã trao tặng cờ Tổ quốc cho Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), các hội thánh cơ sở; các điểm nhóm Tin lành đã được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh.

Phan Nga