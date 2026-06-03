Đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cử tri 8 xã đã phản ánh, kiến nghị tới các đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn đời sống ở địa phương.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 8 xã thuộc huyện Bá Thước cũ.

Sáng 3/6, tại xã Bá Thước, Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các ông, bà: Phạm Đình Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước; Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lương Thị Thúy Hường, giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Tân, xã Văn Nho đã tiếp xúc cử tri 8 xã: Cổ Lũng, Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Văn Nho, Pù Luông trước kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cử tri xã Thiết Ống đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa cho các thôn.

Cử tri xã Cổ Lũng kiến nghị tỉnh xây dựng, nâng cấp một số đoạn đường tỉnh 521B hiện đã xuống cấp; xây dựng công trình tích nước sinh hoạt và tưới tiêu cho 3 thôn ở khu Cao Sơn; chuyển đổi một phần diện tích đất Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giáp ranh đất ở và đất sản xuất của Nhân dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Bá Thước đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số đoạn đường tỉnh 523D và đường giao thông nông thôn đã xuống cấp; sớm chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời do sạt lở đất, đá tại thôn Cả.

Đại biểu Phạm Đình Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Phạm Đình Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của cử tri và Nhân dân; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trung Hiếu - CTV Văn An