Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games và nhận tin vui từ FIFA; VĐV SEA Games chào cờ qua màn hình LED

MU chưa thể dùng Sesko vì ngộ độc thực phẩm; Bán kết bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam gặp Philippines, Indonesia bị loại đau đớn; Vinicius Jr. trải qua chuỗi tịt ngòi dài nhất sau hơn 4 năm tại Real Madrid... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (13/12).

Bán kết bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam gặp Philippines, Indonesia bị loại đau đớn

U22 Indonesia đã bị loại đầy cay đắng khỏi SEA Games 33, dù thắng U22 Myanmar 3-1 trong trận đấu cuối bảng C. Indonesia cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại bằng với U22 Malaysia, nhưng kém hơn về số bàn thắng ghi được (3 so với 4 bàn), qua đó trở thành cựu vô địch SEA Games.

Dù thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng U22 Indonesia vẫn bị loại đầy cay đắng. (Ảnh: CNN Indonesia)

U22 Malaysia giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Hai cặp đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 15/12 với lịch thi đấu cụ thể:

15 giờ 30 phút: U22 Việt Nam chạm trán U22 Philippines (đội bóng đã tạo nên bất ngờ lớn của giải).

20 giờ 00 phút: U22 Thái Lan đối đầu U22 Malaysia.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games và nhận tin vui từ FIFA

Tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ “thoát hiểm ngoạn mục” tại SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở lượt trận cuối, qua đó giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Myanmar. (Ảnh: Tuấn Bảo)

Thành công này đi kèm với tin vui từ FIFA: đội tuyển nữ Việt Nam được cộng điểm, tăng 1 bậc lên hạng 36 thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số một Đông Nam Á, vượt qua Philippines (hạng 41) và Thái Lan (hạng 53).

Thứ hạng của các đội bóng đá nữ Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: Asean Football)

Việc duy trì phong độ sẽ giúp đội tích lũy thêm điểm số trong mục tiêu cải thiện thứ hạng. Tại vòng bán kết SEA Games 33, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Indonesia vào lúc 16h ngày 14/12.

Tranh cãi ở SEA Games 33: VĐV chào cờ qua màn hình LED, sự cố tắt màn hình

Nghi thức chào cờ tại lễ trao giải SEA Games 33 của nước chủ nhà Thái Lan đang gây tranh cãi khi các VĐV giành huy chương không được nhìn quốc kỳ vật lý được kéo lên, mà chỉ có hình ảnh quốc kỳ tĩnh hiển thị trên màn hình LED.

Các VĐV Thái Lan (giữa), Malaysia (trái) và Philippines chào cờ trên màn hình LED. (Ảnh chụp màn hình)

Việc này được cho là một phần trong nỗ lực tổ chức đại hội “xanh” và tiết kiệm. Tuy nhiên, hình thức này bị người hâm mộ phản đối, cho rằng VĐV muốn nhìn thấy “những lá cờ bằng vải”.

Nghi thức này cũng gặp sự cố ngay trong ngày thi đấu đầu tiên: Màn hình có lúc chỉ hiển thị cờ của đội giành HCV (taekwondo) hay màn hình ở môn điền kinh thậm chí vụt tắt ngay trong nghi thức chào cờ, gây ngỡ ngàng.

Màn hình hiển thị quốc kỳ các VĐV giành huy chương tắt vụt trong nghi thức chào cờ, môn điền kinh tại SEA Games 33 trên sân Suphachalasai, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 11/12/2025. (Ảnh: Đức Đồng)

Sự việc này làm dấy lên nghi ngờ về công tác tổ chức, sau khi báo chí Thái Lan đưa tin một đơn vị cung cấp màn hình LED đã hủy hợp đồng với BTC do không được thanh toán đúng hạn.

Vinicius Jr. trải qua chuỗi tịt ngòi dài nhất sau hơn 4 năm tại Real Madrid

Tiền đạo Vinicius Jr. đang trải qua chuỗi 12 trận tịt ngòi liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ trận gặp Villarreal (4/10), thành tích tệ nhất của anh sau hơn bốn năm. Điều này diễn ra trong bối cảnh Vinicius là một trong những cầu thủ sút nhiều nhất Real Madrid (41 cú dứt điểm) và đội bóng đang chìm trong khủng hoảng.

Vinicius đã tịt ngòi 12 trận liên tiếp.

Theo thống kê, số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh lẽ ra phải là 4,67 bàn, cho thấy vấn đề nằm ở độ chính xác và sự vô duyên trước khung thành. Chuỗi phong độ trái ngược hoàn toàn so với mùa trước, khi anh là chân sút số 1 của đội.

Sự kiên nhẫn của CĐV đang cạn kiệt, dẫn đến những tiếng la ó trên sân Bernabeu. Dù vậy, với 5 pha lập công từ đầu mùa, Vinicius vẫn là chân sút số 2 của đội, cho thấy Real Madrid đang phụ thuộc lớn vào bàn thắng của Kylian Mbappé.

MU chưa thể dùng Sesko vì ngộ độc thực phẩm

Tiền đạo Benjamin Sesko của Manchester United, dù đã bình phục chấn thương đầu gối, vẫn chưa thể tái xuất vì bất ngờ bị ngộ độc thực phẩm. HLV Ruben Amorim xác nhận tiền đạo người Đan Mạch sẽ được đánh giá tình hình sát sao trước trận đấu tới.

HLV Amorim vẫn chưa thể sử dụng trung phong số 1 của mình.

Tình hình nhân sự của MU đang sứt mẻ nghiêm trọng khi hàng thủ cũng vắng mặt 2 trụ cột là Harry Maguire và Matthijs de Ligt (chấn thương lưng), khiến HLV Amorim phải thận trọng.

Trong bối cảnh lực lượng không trọn vẹn, MU sẽ đối đầu với Bournemouth tại Old Trafford vào rạng sáng thứ Ba tuần tới. Bournemouth được xem là “khắc tinh” khi thắng 3-0 trong hai chuyến làm khách gần nhất. HLV Amorim nhấn mạnh đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng MU “cần phải giành chiến thắng” trên sân nhà.

