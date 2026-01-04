HLV Kim Sang-sik kiên nhẫn chờ đợi “vũ khí đặc biệt” Thanh Nhàn; Indonesia bổ nhiệm HLV đẳng cấp World Cup

AFC kỳ vọng Việt Nam và Thái Lan tạo nên lịch sử tại U23 châu Á 2026; Arsenal nới rộng khoảng cách, Aston Villa tạm chiếm ngôi nhì của Man City; Những cái tên đầu tiên ghi danh vào tứ kết AFCON 2025... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (4/1).

AFC kỳ vọng Việt Nam và Thái Lan tạo nên lịch sử tại U23 châu Á 2026

Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đặt kỳ vọng lớn vào việc Đông Nam Á sẽ xóa bỏ danh xưng “vùng trũng” để lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

“Những chiến binh Sao vàng” vẫn được coi là thử thách cho bất kỳ đối thủ nào trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục. (Ảnh: Đức Đồng/VnExpress)

Với việc các khu vực Đông, Tây và Trung Á đều đã có đại diện đăng quang, AFC tin rằng Việt Nam và Thái Lan là những ứng viên tiềm năng nhất có thể tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu lần này.

Trong đó, U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đội hình vừa giành HCV SEA Games 33. AFC đặc biệt ấn tượng với hàng phòng ngự chắc chắn khi Việt Nam giữ sạch lưới suốt vòng loại, đứng ngang hàng với các cường quốc như Hàn Quốc và Australia.

Dù nằm ở bảng A khó khăn cùng chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan, “Những chiến binh Sao vàng” vẫn được coi là thử thách cho bất kỳ đối thủ nào trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.

HLV Kim Sang-sik kiên nhẫn chờ đợi “vũ khí đặc biệt” Thanh Nhàn

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa cập nhật tình hình sức khỏe của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trong chuyến tập huấn tại Saudi Arabia. Chân sút sinh năm 2003 hiện đang phải tập hồi phục riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của bộ phận y tế do gặp vấn đề về cơ bắp.

Sự nghiệp của Thanh Nhàn bị ngắt quãng vì chấn thương.

Dù khả năng ra sân tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 vẫn còn bỏ ngỏ, HLV Kim Sang-sik vẫn quyết định giữ anh lại đội hình và sẵn sàng chờ đợi đến phút cuối cùng.

Sự kiên nhẫn này xuất phát từ khả năng tạo đột biến cực cao của Thanh Nhàn, người vừa ghi bàn thắng quyết định mang về tấm HCV SEA Games 33 cho U22 Việt Nam. Sau nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu lớn vì chấn thương, cả ban huấn luyện lẫn người hâm mộ đều hy vọng “vận đen” sẽ sớm qua đi để tiền đạo này kịp trở lại tỏa sáng trên sân khấu châu lục.

Indonesia bổ nhiệm HLV đẳng cấp World Cup John Herdman dẫn dắt ĐTQG

Tối 3/1, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức bổ nhiệm ông John Herdman vào vị trí HLV trưởng, thay thế người tiền nhiệm Patrick Kluivert.

PSSI xác nhận bổ nhiệm HLV John Herdman dẫn dắt đội tuyển Indonesia kể từ ngày 1/1. (Ảnh: Getty)

Chiến lược gia 50 tuổi người Anh được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá xứ vạn đảo nhờ bản lý lịch ấn tượng: là HLV duy nhất trên thế giới từng đưa cả đội tuyển nam và nữ của một quốc gia (Canada) tham dự VCK World Cup.

Ông Herdman được đánh giá cao bởi khả năng nâng tầm các đội bóng có nhiều cầu thủ nhập tịch và tài năng trẻ, tương tự như mô hình ông từng thành công tại Canada. Dự kiến, tân thuyền trưởng của Indonesia sẽ có màn ra mắt chính thức tại giải giao hữu FIFA Series diễn ra vào cuối tháng 3 tới trên sân vận động Bung Karno.

Arsenal nới rộng khoảng cách, Aston Villa tạm chiếm ngôi nhì của Man City

Vòng 20 Ngoại hạng Anh chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm đầu. Rạng sáng 4/1, Arsenal nhọc nhằn đánh bại Bournemouth với tỷ số 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Declan Rice với một cú đúp.

Declan Rice lập cú đúp giúp Arsenal đánh bại Bournemouth.

Dù khởi đầu chệch choạc vì sai lầm hàng thủ, bản lĩnh của “Pháo thủ” đã giúp họ duy trì chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, qua đó nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi và tạo đà tâm lý cực tốt trước đại chiến với Liverpool.

Ở trận đấu sớm, Aston Villa cũng khẳng định sức mạnh khi hạ gục Nottingham Forest 3-1 tại Villa Park. Chiến thắng này giúp thầy trò Unai Emery tạm thời vượt qua Man City để chiếm lĩnh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, đồng thời áp sát ngôi đầu của Arsenal với khoảng cách chỉ còn 3 điểm.

Aston Villa thắng 12/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Với phong độ hủy diệt khi thắng 12 trên 13 trận gần nhất, Aston Villa đang thực sự trở thành thách thức lớn nhất cho cuộc đua vô địch năm nay.

Mali và Senegal là những cái tên đầu tiên ghi danh vào tứ kết AFCON 2025

Vòng knock-out giải vô địch bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 vừa xác định được hai đội bóng đầu tiên bước tiếp sau những màn đối đầu kịch tính.

Mali đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng đầy quả cảm khi phải thi đấu thiếu người từ hiệp 1 trước Tunisia. Sau khi cầm hòa 1-1 ở những giây cuối cùng của trận đấu, Mali đã thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu để giành chiến thắng 3-2.

Trong khi đó, đương kim á quân Senegal cũng ghi tên mình vào vòng sau bằng chiến thắng ngược dòng 3-1 trước hiện tượng Sudan. Cú đúp của Pape Gueye cùng bàn thắng ấn định tỷ số của Mbaye đã giúp Sadio Mane và các đồng đội hoàn tất mục tiêu.

Với kết quả này, Mali và Senegal sẽ trực tiếp chạm trán nhau trong trận tứ kết sắp tới.

HS