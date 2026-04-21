Tuyển 20 đại biểu cho chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa thông báo tuyển chọn đại biểu tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50 năm 2027.

Các thanh niên tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật Bản và thanh niên các nước ASEAN. Đây là cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trong khu vực, mở rộng tầm nhìn ra thế giới, nâng cao kiến thức và kỹ năng bản thân trên nhiều lĩnh vực đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế một thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết.

Tham gia chương trình, các đại biểu sẽ hoạt động và giao lưu trên tàu, Nhật Bản và một số quốc gia ASEAN như Campuchia, Malaysia, Philippines.

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 3/1/2027 đến 5/2/2027.

Đối tượng dự tuyển là công dân Việt Nam từ 18 - 30 tuổi, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh; có hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử, chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế của Việt Nam, về thanh niên Việt Nam và các phong trào, hoạt động của thanh niên Việt Nam; có hiểu biết về ASEAN, Cộng đồng ASEAN và Nhật Bản, quan hệ Việt Nam - ASEAN, ASEAN - Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản; có quan tâm đến các vấn đề mang tính thời sự của khu vực và toàn cầu.

Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển là 17h30 ngày 15/5/2026.

Ứng viên truy cập vào đường link https://1.org.vn/cdkNIM hoặc quét mã QR trên ảnh để đăng ký ứng tuyển./.

Theo TTXVN