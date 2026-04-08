Tuổi trẻ TYM - Chi nhánh Thanh Hóa xung kích vì cộng đồng

Những năm qua, chi đoàn thanh niên Tổ chức Tài chính vi mô tình thương (TYM) - Chi nhánh Thanh Hóa đã phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, năng động và sáng tạo trong các hoạt động, phong trào thi đua của đơn vị.

Chi đoàn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với đoàn viên thanh niên liên chi đoàn 4, Tiểu đoàn CSCĐ số 4 (Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ) tổ chức chương trình thiện nguyện “Bữa cơm không đồng - Gắn kết yêu thương” tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

Bí thư chi đoàn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa Bùi Thị Thảo cho biết: "Chi đoàn TYM hiện có 28 đoàn viên. Chi đoàn luôn chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát tình hình nhiệm vụ trọng tâm của TYM - Chi nhánh Thanh Hóa để tổ chức, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trước yêu cầu của công việc ngày càng cao, mỗi đoàn viên đều tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với công việc được giao. Với số lượng đoàn viên chiếm trên 56% tổng số cán bộ, nhân viên của chi nhánh, mỗi đoàn viên đã khẳng định được vai trò xung kích của mình trong hoạt động, luôn đi đầu trong sử dụng, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ TYM, cũng như trong công tác phát triển các sản phẩm dịch vụ TYM".

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi đoàn viên được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các đợt thi đua về công tác huy động tiết kiệm, tăng trưởng dư nợ và phát triển sản phẩm dịch vụ để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển bền vững của đơn vị, mỗi đoàn viên đều thể hiện là những người tư vấn chuyên nghiệp, tận tình, cởi mở và chu đáo với khách hàng, hỗ trợ khách hàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính vi mô hiện đại, tiện ích. Nhờ thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đến nay các đoàn viên đã tạo được lòng tin của lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp và thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch tại TYM. Hằng năm, 100% đoàn viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ngoài nhiệm vụ được giao, các đoàn viên của chi đoàn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa còn tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cho khách hàng của TYM cài đặt và sử dụng ứng dụng TYM Mobile trên điện thoại thông minh về hình thức thu tiền tiết kiệm, hoàn trả gốc, lãi vốn vay và chi tiền tiết kiệm qua tài khoản TYM Mobile đến từng khách hàng. Theo đó, từ năm 2023 đến nay chi đoàn tổ chức 5 đợt ra quân, với 12.522 lượt khách hàng tham gia nghe và cài đặt ứng dụng TYM Mobile.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, chi đoàn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa luôn phát huy tốt truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”. Theo bí thư chi đoàn Bùi Thị Thảo, đoàn viên luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào tình nguyện, hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bởi vậy, chi đoàn luôn chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động, qua đó tạo cơ hội để đoàn viên được thể hiện, được rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, góp phần giúp đỡ, chia sẻ với những khó khăn của người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Mới đây nhất, hưởng ứng Tháng Thanh niên, chi đoàn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa đã phối hợp với đoàn viên thanh niên liên chi đoàn 4, Tiểu đoàn CSCĐ số 4 (Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ) tổ chức chương trình thiện nguyện “Bữa cơm không đồng - Gắn kết yêu thương” tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương. Các đoàn viên đã phát miễn phí 150 suất cơm cho bệnh nhân và 50 suất sữa miễn phí cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện. Đối với các bệnh nhân đi lại khó khăn, các đoàn viên thanh niên đến tận khoa, phòng trao tận tay những suất cơm ấm nóng.

Từ năm 2020 đến nay chi đoàn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa đã tặng quà cho 2 khách hàng hộ nghèo ở huyện Hậu Lộc cũ, 1 khách hàng ở TP Thanh Hóa cũ với trị giá 6 triệu đồng; phối hợp cùng Đoàn xã Bá Thước tặng quà cho các em nhỏ ở Trường Mầm non Ban Công và tặng quà cho 5 hộ gia đình khó khăn tại địa phương; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 bệnh nhân là khách hàng thuộc đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Chi đoàn còn tích cực vận động các đơn vị bạn thường xuyên tổ chức các chương trình an sinh xã hội như hiến máu tình nguyện, hoạt động chủ nhật xanh, tổ chức dọn dẹp vệ sinh xung quanh nơi làm việc; phối hợp cùng Hội LHPN phường Nam Sầm Sơn tặng 10 bảo hiểm y tế cho các em học sinh khó khăn; phối hợp cùng tổ công đoàn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng sau cơn bão số 10; thăm hỏi động viên gia đình có nạn nhân bị đuối nước...

Phát huy những kết quả đạt được, đoàn thanh niên TYM - Chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Trong đó, phát động phong trào đoàn viên thanh niên tích cực tham gia cuộc cách mạng chuyển đổi sổ, trọng tâm là hướng dẫn khách hàng sử dụng thành thạo các sản phẩm dịch vụ sử dụng ứng dụng TYM Mobile trên điện thoại thông minh về hình thức thu tiền tiết kiệm, hoàn trả gốc, lãi vốn vay và chi tiền tiết kiệm qua tài khoản và thanh toán không dùng tiền mặt của TYM Mobile trên điện thoại thông minh, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình, quy định, để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Bài và ảnh: Tiến Đạt