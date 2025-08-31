Tuổi trẻ tự hào viết tiếp câu chuyện hòa bình

Những ngày này, khắp các phố phường, làng xã, từ nông thôn tới thành thị đều rợp bóng cờ hoa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là ngày lễ lớn của dân tộc mà còn là dịp để hiểu hơn về lịch sử, truyền thống dân tộc và bồi đắp, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Những ngày này, tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngập tràn hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như biểu tượng thiêng liêng nhắc nhở mọi người thêm trân quý giá trị của độc lập, tự do.

Với giáo viên và sinh viên trong nhà trường, mỗi dấu mốc lịch sử của dân tộc Việt Nam đều là lời nhắc nhở các thế hệ đi sau phải sống hết mình, trách nhiệm với đất nước. Đặc biệt, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi người trẻ càng phải nỗ lực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước vững mạnh.

Cầm trên tay lá cờ Tổ Quốc, các bạn trẻ là sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch càng thêm biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh để cho đất nước được độc lập, tự do như ngày hôm nay.

Với nhiều bạn trẻ, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là dịp để bày tỏ niềm tự hào, gửi gắm khát vọng cống hiến và trách nhiệm dựng xây đất nước.

Tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, các bạn trẻ cũng đang tích cực trang trí không gian trường bằng sắc cờ Tổ quốc.

Dáng hình chữ S của đất nước Việt Nam được các bạn sinh viên sáng tạo xếp cạnh 3 tiếng thiêng liêng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dịp này, Đoàn phường Hạc Thành cũng tích cực huy động đoàn viên thanh niên tham gia trang trí các tiểu cảnh nhằm mục đích truyên truyền về dịp lễ trọng đại này, đồng thời phục vụ Nhân dân tham quan, check-in.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, không chỉ là ngày hội của đất nước mà còn là ngày để mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ tự soi chiếu lại mình, nhắc nhở về trách nhiệm với Tổ quốc. Nếu như 80 năm trước, thế hệ cha ông đã ngã xuống để giành lấy độc lập, thì hôm nay, trách nhiệm của tuổi trẻ là bảo vệ thành quả ấy bằng tri thức, bằng tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đó cũng là cách để thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp bản hùng ca bất diệt của dân tộc trong kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Nguyễn Đạt