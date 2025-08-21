Từ phong trào thi đua đến nâng cao chất lượng giáo dục

Bám sát nhiệm vụ năm học và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hoạt động giáo dục của Trường THPT Lê Lợi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng lên, công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên không ngừng phát triển về mọi mặt.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Lợi tra cứu tài liệu giảng dạy, học tập tại thư viện nhà trường.

Nhìn lại những năm qua, trong bối cảnh giáo dục cả nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, Trường THPT Lê Lợi từng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: một bộ phận học sinh (HS) có biểu hiện giảm sút động lực học tập; một số thầy cô chưa thật sự mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, chưa tâm huyết với nghề; cơ sở vật chất tuy được cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế so với nhu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại... Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền; bằng sự tâm huyết, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể sư phạm nhà trường và đặc biệt là sức mạnh từ các phong trào thi đua, Trường THPT Lê Lợi đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành quả trong các hoạt động giáo dục.

Cô giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, chia sẻ: “Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, từ những năm đầu của nền giáo dục non trẻ, ngành giáo dục đã phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Sang thế kỷ 21 phong trào thi đua ấy được cụ thể hóa bằng các cuộc vận động như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”... và đã được thực hiện rất hiệu quả. Những phong trào thi đua, cuộc vận động ấy không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là kim chỉ nam cho hoạt động giáo dục của nhà trường vì chất lượng, vì sự tiến bộ của HS, và vì một xã hội phát triển toàn diện”.

Để tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực và có tính bền vững, giải pháp then chốt được Trường THPT Lê Lợi thực thi đó là gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi Đỗ Thị Hồng Hạnh, bám sát chủ đề và các nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT chỉ đạo, phong trào thi đua được Trường THPT Lê Lợi phát động không nằm ngoài hoạt động chuyên môn, mà gắn chặt với chất lượng dạy và học; với công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; kết quả rèn luyện, tham gia hoạt động ngoại khóa của HS. Mỗi phong trào thi đua đều có tiêu chí cụ thể, có thời gian thực hiện, có sơ kết, tổng kết và được lồng ghép trong kế hoạch chuyên môn của từng tổ chuyên môn, từng lớp học.

Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức thi đua theo nhiều hình thức: cá nhân, tập thể, thi đua theo tuần, tháng, học kỳ. Đồng thời, huy động sự vào cuộc đồng bộ của ban giám hiệu, tổ chuyên môn, đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ huynh cũng như tập trung đổi mới công tác đánh giá và khen thưởng kịp thời. Năm học 2023-2024, Trường THPT Lê Lợi khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và HS thực hiện tốt các phong trào thi đua và đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Năm học 2024-2025 số tiền khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và HS lên tới gần 1 tỷ đồng. “Việc khen thưởng đúng lúc, đúng người, minh bạch đã tạo động lực rất lớn cho phong trào thi đua”- cô giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, chia sẻ.

Nếu phong trào thi đua là “vườn ươm”, thì những điển hình tiên tiến chính là “trái ngọt”. Vì vậy, để xây dựng được những gương điển hình thật sự có sức lan tỏa, Trường THPT Lê Lợi đặc biệt chú trọng công tác phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, tạo sân chơi để những điển hình thể hiện và truyền cảm hứng như: tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tọa đàm chuyên đề, nơi các gương điển hình được giới thiệu, được chia sẻ và lắng nghe. Đưa hình ảnh, câu chuyện của những điển hình, cá nhân tiêu biểu lên bảng tin, website, fanpage nhà trường để khích lệ tinh thần thi đua của tập thể...

Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến, chất lượng giáo dục của Trường THPT Lê Lợi đã có những chuyển biến rõ rệt. Năm học 2023-2024 nhà trường xếp thứ ba khối THPT toàn tỉnh với tổng số 47 giải HS giỏi cấp tỉnh, trong đó có 5 giải nhất; năm học 2024-2025 nhà trường xếp thứ nhất khối THPT toàn tỉnh với tổng số 47 giải, trong đó có 9 giải nhất. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, 100% HS đậu tốt nghiệp; có 19 bài thi đạt điểm 10; 115 HS đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên. Ở kỳ thi này, năm 2025, 100% HS đậu tốt nghiệp; có 37 bài thi đạt điểm 10, xếp thứ nhất toàn tỉnh về số điểm 10. Đặc biệt HS Trịnh Văn Hiếu, lớp 12A1 đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa khối A của tỉnh và á khoa toàn quốc với tổng điểm 3 môn đạt 29,75/30 điểm; HS Lê Thị Kim Chi đạt 38/40 điểm tổng các môn thi tốt nghiệp, xếp thứ nhì toàn tỉnh và xếp thứ 31 toàn quốc. Từ những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua, năm 2024 nhà trường vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thực tế đã minh chứng, những đơn vị giáo dục thành công luôn là những nơi biết khơi dậy phong trào thi đua đúng cách, xây dựng được những điển hình tiên tiến để làm gương sáng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, Trường THPT Lê Lợi không nằm ngoài quy luật đó. Khi mỗi thầy cô đều tâm huyết đổi mới, mỗi HS đều được khơi dậy khát vọng tiến bộ, thì phong trào thi đua sẽ trở thành dòng chảy xuyên suốt, đưa nhà trường vươn tới những giá trị giáo dục thực sự.

Bài và ảnh: Phong Sắc