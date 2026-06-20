Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Từ nguyên của “ngần” trong “trắng ngần”

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong các chuyên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa” số trước, chúng tôi đã bàn đến cách giải thích từ nguyên một số từ như “phiền phức”, “phức tạp”, “giá họa”, “trọng tài”, “canh kệ”, của sách Tầm nguyên từ điển (Vân-Hạc Lê Văn Hòe - Quốc Học Thư Xã ấn hành 1942, NXB Trẻ tái bản quý 1, năm 2026). Chuyên mục này, chúng tôi tiếp tục đề cập đến cách giảng chữ “ngần” trong từ “trắng ngần”.

Từ nguyên của “ngần” trong “trắng ngần”

Trong các chuyên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa” số trước, chúng tôi đã bàn đến cách giải thích từ nguyên một số từ như “phiền phức”, “phức tạp”, “giá họa”, “trọng tài”, “canh kệ”, của sách Tầm nguyên từ điển (Vân-Hạc Lê Văn Hòe - Quốc Học Thư Xã ấn hành 1942, NXB Trẻ tái bản quý 1, năm 2026). Chuyên mục này, chúng tôi tiếp tục đề cập đến cách giảng chữ “ngần” trong từ “trắng ngần”.

Từ nguyên của “ngần” trong “trắng ngần”

Mục “trắng ngần”, Vân Hạc Lê Văn Hòe giải thích: “TRẮNG NGẦN: Tả cảnh gái đẹp, nhà văn - thơ thường dùng mấy chữ: trong giá trắng ngần.

TRONG GIÁ là trong suốt không có vết gợn bẩn gì như giá (tức là nước đông như băng, tuyết).

TRẮNG NGẦN là trắng bóng như con cá ngần. Cá ngần là một thứ cá nước ngọt mình trong như thủy - tinh và trắng như bạc, nhỏ và dài, coi rất đẹp và ăn rất thơm ngon, ngày xưa những nơi có cá này, như dân chài làng Đa - Ngư Thanh - Oai (Hà đông) chẳng hạn, đều phải đem cá tiến Vua”.

Cách giải thích từ nguyên của Lê Văn Hòe có chỗ cần bàn lại.

Về hai chữ “trong giá”, thì đúng như tác giả Tầm nguyên từ điển giải thích. “Trong giá” có nguồn gốc từ ý niệm “băng thanh” trong Hán văn. Trong đó, “băng” (冰) có nghĩa là “băng giá”, “nước đá”; “thanh” (清) là “trong”; “băng thanh” (trong giá) ý chỉ trong sạch như băng, thanh cao, cao khiết; chỉ phẩm hạnh trong sạch, đức hạnh cao đẹp. Thành ngữ Băng thanh ngọc khiết (冰清玉潔), Băng thanh ngọc nhuận (冰清玉潤) đều ví với đức hạnh cao khiết.

Tuy nhiên, “trắng ngần” mà giảng là “trắng bóng như con cá ngần”, thì cần phải bàn lại, vì “cá ngần” cũng là cách gọi tên dựa theo từ nguyên của “ngần” mà thôi.

Vậy, từ nguyên của “ngần” trong “trắng ngần” là gì?

Đó chính là chữ “ngân” (銀), kim loại quý màu trắng sáng, mềm, khó gỉ, dẫn điện tốt, thường dùng để mạ hoặc làm đồ trang sức. Chữ “ngần” gốc Hán từ chữ “ngân” mà ra. Thế nên chữ “ngân” (銀), được Hán ngữ đại tử điển giảng nghĩa thứ 5 là: tượng ngân tử đích nhan sắc (像銀子的顏色) nghĩa là: có màu sắc giống như màu bạc. Hai chữ “ngân bạch” (銀白) được sách này giảng là: bạch trung lược đới ngân quang đích nhan sắc (白中略帶銀光的顏色), nghĩa là: Màu trắng pha ánh bạc (màu trắng bạc).

Về hiện tượng biến âm (ngân ↔ ngần), ta còn thấy trong nhiều trường hợp khác như: La (羅) = là, hàng dệt bằng tơ nõn, thưa và mỏng (như: quần là áo lượt; khăn là; Hỡi anh áo trắng quần là/ Ước gì sum họp một nhà anh ơi); Dâm (霪) = dầm (dâm vũ 雨霪 = mưa dầm); Ngân (垠) = bờ, giới hạn; từ đó phát triển thành nghĩa chừng mực, mức độ → ngần (ví dụ: vô ngần).

Chữ “ngân” với nghĩa “có màu sắc giống như màu bạc” được dùng để đặt tên cho nhiều sự vật, như: Ngân Hà (銀河) = sông Ngân (dải sáng màu trắng bạc vắt ngang bầu trời đêm); ngân nhĩ (銀耳), tức bạch mộc nhĩ (白木耳), một loài nấm trắng, hơi trong, có màu trắng ánh bạc. Điều thú vị là trong Hán ngữ, ngân ngư (銀魚) = cá ngân, được Hán ngữ đại từ điển giảng là: “tên một loài cá, tục gọi là cá mì sợi (miến điều ngư - 麵條魚, do thân hình giống sợi mì). Thân cá nhỏ dài, nhẵn, không có vảy, màu trắng, hơi trong suốt. Đầu dẹt bằng, miệng lớn. Sinh sống ở vùng ven biển, cửa sông hoặc các hồ nước ngọt”.

Đối chiếu đặc điểm sinh học thì thấy rằng “cá ngần” chính là “ngân ngư”, thuộc họ Cá ngần hay họ Cá ngân (Salangidae).

Như vậy, “trắng ngần” là trắng và sáng bóng tựa như ngân (bạc), chứ không phải là “trắng bóng như con cá ngần”. Vì bản thân con “cá ngần” (có nơi vẫn gọi là cá ngân), cũng được đặt tên dựa trên màu sắc trắng sáng, ánh bạc của thân cá với sắc trắng sáng và ánh lên của màu bạc (ngân), như chính Vân Hạc Lê Văn Hòe mô tả (“thứ cá nước ngọt mình trong như thủy - tinh và trắng như bạc”), mà ta còn thấy trong cách gọi tên Ngân Hà (sông Ngân), ngân nhĩ (nấm trắng),... mà thôi.

Mẫn Nông (CTV)

Từ khóa:

#Anh #Trọng tài #Nước ngọt #Hà Đông #Thân #Màu sắc #thư #Nhan sắc #Kim loại quý #Tuyết trắng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nơi gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử

Nơi gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Tự hào về vùng đất giàu lịch sử, văn hóa truyền thống, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Quang Trung luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng...
Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch bản Ngày khởi sắc

Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch bản Ngày khởi sắc

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Thiên nhiên ban tặng cho bản Ngày, xã Văn Phú cảnh quan thơ mộng, hùng vĩ; đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa truyền thống... Đây là điều kiện quan trọng để bản Ngày phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo việc làm và nâng...
Về Phong Mục thăm đền Mẫu Thoải

Về Phong Mục thăm đền Mẫu Thoải

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Đền Mẫu Thoải thuộc Khu Di tích danh thắng Phong Mục, thôn Phong Mục, xã Triệu Lộc là điểm đến sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng quan trọng của Nhân dân và du khách thập phương. Do đó, công tác gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị ngôi đền luôn được...
Vàng son lưu dấu...

Vàng son lưu dấu...

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nhắc đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh gợi lên hình dung về một “kinh đô tưởng niệm”, biểu tượng tiêu biểu, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thời Lê Sơ. Từ kiến trúc điện, miếu đến những bậc thềm đá chạm...
Gìn giữ  “hồn cốt”  di sản cho mai sau

Gìn giữ  “hồn cốt”  di sản cho mai sau

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thời gian qua, chính quyền và các đơn vị chức năng các cấp trong tỉnh đã quan tâm đầu tư để tu bổ, tôn tạo các di tích bằng nhiều nguồn lực. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh