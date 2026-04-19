Từ ngày mai (20/4), áp dụng mức xử phạt mới với vi phạm về PCCC

Từ ngày 20/4/2026, Nghị định 69/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2025/NĐ-CP) chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới theo hướng siết chặt xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Quy định mới nêu rõ: Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm nhiều lần cùng một hành vi trong một cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC sẽ không bị xử phạt riêng lẻ từng lần, mà áp dụng một hành vi vi phạm với tình tiết tăng nặng.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới kèm mức xử phạt cụ thể. Trong đó, hành vi mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đủ đối tượng bị phạt từ 10-15 triệu đồng. Các vi phạm như không duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định hoặc không xuất trình hồ sơ PCCC, cứu nạn, cứu hộ khi thanh tra sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng

Nghị định còn điều chỉnh thời gian áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động với một số hành vi vi phạm về PCCC. Đình chỉ hoạt động đối hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa hoàn tất thủ tục về phòng cháy, chữa cháy

Cụ thể, hành vi đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện vào sử dụng khi chưa có văn bản nghiệm thu PCCC được điều chỉnh thời gian đình chỉ từ 3-6 tháng xuống từ 1-6 tháng.

Hành vi đưa công trình thuộc diện phải thẩm định thiết kế PCCC vào hoạt động khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế và nghiệm thu PCCC, thời gian đình chỉ được điều chỉnh từ 6-12 tháng xuống 3-12 tháng.

Ngoài ra, các vi phạm liên quan đến lối thoát nạn, khoảng cách an toàn PCCC trong xây dựng cũng được rút ngắn thời gian đình chỉ, còn từ 1-3 tháng.

Đáng lưu ý, Nghị định điều chỉnh mức xử phạt đối với các vi phạm về ngăn cháy. Cụ thể, hành vi không duy trì các bộ phận ngăn cháy như vật liệu, cửa, vách, màn, rèm chống cháy... bị phạt từ 5-7 triệu đồng.

Trong khi đó, hành vi không trang bị hoặc lắp đặt các cấu kiện ngăn cháy như tường, vách, sàn ngăn cháy sẽ bị xử phạt nặng hơn, từ 30-40 triệu đồng.

