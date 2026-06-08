Cảnh báo mưa lớn diện rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

Ngày 8/6, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, chủ đầu tư các dự án xây dựng thủy lợi và các đơn vị cấp nước sạch nông thôn chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình trước diễn biến mưa lớn tại khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 3952/CT-BNNMT ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026; đồng thời triển khai các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 19/BCĐ-BNNMT ngày 6/6/2026 của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình cấp nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động phương án bảo đảm an toàn.

Đặc biệt lưu ý các hồ chứa thủy lợi đang thi công, các hạng mục công trình ngầm, công trình dẫn dòng và khu vực có nguy cơ mất an toàn cho người, thiết bị thi công. Đối với các hồ chứa xung yếu, không bảo đảm an toàn cần xem xét hạn chế hoặc không tích nước.

Cục cũng yêu cầu các địa phương rà soát, khoanh vùng những khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; cập nhật phương án ứng phó cụ thể nhằm giảm thiểu tác động của mưa lũ.

Khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, các đơn vị phải khẩn trương vận hành công trình thủy lợi và công trình cấp nước để phục vụ dân sinh và sản xuất.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, việc vận hành phải tuân thủ đúng quy trình đã được phê duyệt. Các hồ có cửa van xả lũ cần chủ động vận hành đón lũ trên cơ sở dự báo thời tiết, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ảnh hưởng đến vùng hạ du, không để xảy ra tình trạng xả lũ bất thường. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc cảnh báo sớm cho người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ hoặc khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, các đơn vị cấp nước sạch nông thôn được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp thu gom, dự trữ và xử lý nước đơn giản trong trường hợp nguồn nước bị gián đoạn; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động tích trữ nước sinh hoạt để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cũng yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ; bố trí lực lượng thường trực tại các công trình có nguy cơ cao, kịp thời xử lý các tình huống bất thường ngay từ giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” khi xảy ra sự cố.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lúc 3 giờ 30 ngày 8/6, trong 24-48 giờ tới, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-160 mm, có nơi trên 300 mm. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Nhiều khu vực khác ở Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, với nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ./.

Theo TTXVN