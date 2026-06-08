Không khí lạnh xuất hiện trong mùa hè không phải là bất thường

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 08/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số nơi ở Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía Nam, khoảng chiều tối và đêm 8/6 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam.

Tuy nhiên, theo lý giải của chuyên gia khí tượng thủy văn, việc thời điểm đầu tháng 6, đã sang mùa Hè, nhưng vẫn có không khí lạnh không phải là hiện tượng bất thường.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện tượng này không phải là chuyện chưa từng xuất hiện.

Thông kê từ năm 1979 đến 2025 (47 năm) trong tháng 6 xảy ra 25 đợt không khí lạnh (trung bình là 0.53 đợt/năm - bình quân gần 2 năm có 1 đợt); còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm) số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6 (trung bình là 0.2 đợt/năm - bình quân 5 năm có 1 đợt).

"Đáng chú ý từ năm 2014 đến năm 2025 không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6. Như vậy có thể thấy theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên, việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn," Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Đối với diễn biến của đợt không khí lạnh, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 30-32 độ. C.

Dự báo, khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 08/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.“Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”. Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Trên biển, từ đêm 8/6, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4- 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khong-khi-lanh-xuat-hien-trong-mua-he-khong-phai-la-bat-thuong-post1115161.vnp