Thanh Hóa hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên 40 độ C

Theo bản tin dự báo nắng nóng của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong ngày 8/6, tuy nhiên đợt nắng nóng này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9/6.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, ngày 7/6, Thanh Hóa ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37,5 - 39,5 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 - 45%.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, ngày 8/6, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 40 - 45%. Nắng nóng tập trung trong khoảng thời gian từ 10 đến 17 giờ.

Theo dự báo, cả khu vực đồng bằng ven biển và trung du, miền núi của tỉnh đều có mức nhiệt từ 36 - 38 độ C, có nơi vượt 38 độ C. Đợt nắng nóng hiện nay sẽ kết thúc trong ngày 9/6. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng cảnh báo nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí thấp có thể gây say nắng, sốc nhiệt, mất nước, làm gia tăng các bệnh về tim mạch, huyết áp và hô hấp, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Đồng thời, nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nguy cơ quá tải hệ thống điện, cháy nổ thiết bị điện, cháy rừng và hỏa hoạn tại khu dân cư.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 giờ nếu không cần thiết; uống đủ nước, bổ sung điện giải, sử dụng trang phục chống nắng khi ra ngoài; bố trí thời gian lao động hợp lý và thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi do nắng nóng gây ra.

LP