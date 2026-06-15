Từ ngày 16-17/6, khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16-17/6, khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Từ ngày 16-17/6, khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Cảnh báo nắng nóng: ở khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. "Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong tháng 6/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Nắng nóng còn có thể tiếp tục xảy ra một vài đợt trong tháng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các khu vực trên.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong... Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh) có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35- 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như trạm: Lào Cai 37,3 độ C, Phú Hộ (Phú Thọ) 36,8 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 36,5 độ C, Ninh Bình 36,8 độ C...; khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Như Xuân (Thanh Hóa) 38,5 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,2 độ C,...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%./.

Theo TTXVN