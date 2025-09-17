Từ ngày 15/9, tổng kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Bắt đầu từ ngày 15/9/2025, nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong thời gian từ nay đến cuối năm, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý trên các tuyến giao thông đường bộ, tập trung các tuyến đường trọng điểm, các đoạn đường, vị trí hay xảy ra TNGT, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường xã, thôn, các nút giao với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Đối tượng, hành vi tập trung kiểm soát, xử lý: Các vi phạm TTATGT của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT; vi phạm quy tắc chung khi tham gia giao thông như: Vi phạm về nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe; chở quá số người quy định; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu; đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt không đúng quy định; không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi giao nhau; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; lứa tuổi học sinh điều khiển phương tiện vi phạm TTATGT...

Phòng Cảnh sát giao thông sử dụng các thiết bị nghiệp vụ được trang cấp và ứng dụng hệ thống camera giám sát TTATGT phát hiện xử phạt nguội các trường hợp vi phạm TTATGT; các trường hợp thông qua công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng không dừng được phương tiện tiến hành xác minh, gửi thông báo “phạt nguội” đến chủ phương tiện theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận dữ liệu từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật phản ánh vi phạm về TTATGT do cá nhân, tổ chức cung cấp để thông báo và xử lý vi phạm.

Đáng lưu ý, khi phát hiện, xử lý đối với các trường hợp vi phạm TTATGT là học sinh, Phòng Cảnh sát giao thông gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục theo quy định. Công an các xã, phường thông báo đối với các trường hợp vi phạm do đơn vị chủ động xác minh, xử lý đến UBND cấp cấp và trường học trên địa bàn.

Đối với trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm TTATGT có tiêu chí, biểu hiện xác định là thanh thiếu niên hư, Phòng Cảnh sát giao thông trao đổi, phối hợp với Công an các xã, phường đưa vào diện thanh thiếu niên hư để lập hồ sơ, có biện pháp theo dõi, quản lý, giáo dục.

Đối với các trường hợp là đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang vi phạm TTATGT sẽ gửi thông báo về cơ quan đơn vị các trường hợp vi phạm để có biện pháp giáo dục, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị...

Quốc Hương