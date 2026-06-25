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Từ ngày 1/7, sạc dự phòng phải được để trong hành lý xách tay khi bay

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Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng (Power Banks) trong hành lý của hành khách.

Từ ngày 1/7, sạc dự phòng phải được để trong hành lý xách tay khi bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng (Power Banks) trong hành lý của hành khách.

Từ ngày 1/7, sạc dự phòng phải được để trong hành lý xách tay khi bay

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện quy định của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) tại Phụ lục bổ sung số 01 của Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1/7/2026, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng và sạc dự phòng phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.

Sạc dự phòng chứa pin kim loại lithium phải có hàm lượng lithium không vượt quá 2gram. Sạc dự phòng chứa pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100Wh.

Trường hợp sạc dự phòng chứa pin lithium-ion có mức năng lượng định mức trên 100Wh nhưng không vượt quá 160Wh, việc vận chuyển phải được người khai thác tàu bay chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Hành khách không được sạc lại chính sạc dự phòng đó trong suốt thời gian ở trên tàu bay. Hành khách phải lấy sạc dự phòng ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc thiết bị khác trong suốt thời gian ở trên tàu bay.

Sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng rẽ nhằm ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch bằng cách đặt trong bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc cách điện các cực, dán băng che các cực hở hoặc đặt mỗi sạc dự phòng trong một túi nhựa riêng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Người khai thác tàu bay tăng cường truyền thông, thông tin đến hành khách về các yêu cầu bắt buộc này./.

Theo TTXVN

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