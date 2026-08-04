Thanh Hóa có 47 công trình đê, kè, cống xung yếu phải xây dựng phương án trọng điểm

Qua kiểm tra, rà soát trước mùa mưa bão, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 47 công trình đê, kè, cống xung yếu, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án trọng điểm. Đến thời điểm hiện tại, các phương án trọng điểm đã được chuẩn bị và phê duyệt theo phân cấp.

Đê tả sông Chu tại xã Thọ Lập bị hư hỏng, xuống cấp do thiên tai.

Trong số 47 trọng điểm đê, kè, cống xung yếu trên địa bàn tỉnh, có 18 trọng điểm tại các tuyến đê trung ương (đê từ cấp III đến cấp I), 29 trọng điểm tại các tuyến đê địa phương (đê dưới cấp III). Đây là những công trình đã bị hư hỏng, nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được sửa chữa, tu bổ, nâng cấp.

Chuẩn bị vật tư tại chỗ phục vụ trọng điểm xung yếu đê hữu sông Bưởi tại xã Kim Tân.

Để đảm bảo an toàn cho các trọng điểm này trong mùa mưa bão năm 2026, ngoài phương án chung về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, các địa phương có trọng điểm đê, kè, cống xung yếu cần chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng huy động ngay xử lý giờ đầu công trình khi có tình huống sự cố xảy ra.

Cùng với đó, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án sơ tán Nhân dân đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố về đê điều.

Đình Hà