Tư lệnh Quân đoàn 12 kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thao Công binh toàn quân năm 2026

Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn 12 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể và truyền thống “Mở đường thắng lợi” của bộ đội Công binh, tiếp tục hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, nỗ lực tập luyện, phấn đấu đạt thành tích cao tại hội thao.

Chiều 17/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 thuộc Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thao Công binh toàn quân năm 2026 tại Lữ đoàn Công binh 299 ở xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác kiểm tra nội dung tổ chức huấn luyện tại Lữ đoàn Công binh 299.

Tại hội thao Công binh toàn quân năm 2026, đội tuyển Công binh Quân đoàn 12 sẽ tham gia các nội dung gồm: công binh vật cản, công binh sở chỉ huy, công binh vượt sông, bảo đảm vận động, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, sửa chữa cơ động, sửa chữa cơ động và thi chính trị.

Thời gian qua, đội tuyển hội thao Công binh Quân đoàn 12 đã chủ động xây dựng kế hoạch khoa học, sát thực tế; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc các nội dung theo quy chế, quy định; chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện.

Cán bộ chiến sĩ thực hành nội dung Bảo đảm vượt sông.

Kiểm tra điều kiện sinh hoạt, ăn ở chính quy, các nội dung tổ chức huấn luyện của đội tuyển tham dự hội thao Công binh toàn quân năm 2026, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân Tư lệnh Quân đoàn 12 đánh giá cao tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn và những kết quả trong tổ chức luyện tập của cán bộ, chiến sĩ được tập trung tham gia hội thao;

Tư lệnh Quân đoàn 12 yêu cầu, cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể và truyền thống “Mở đường thắng lợi” của bộ đội Công binh, tiếp tục hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, nỗ lực tập luyện, phấn đấu đạt thành tích cao tại hội thao. Quá trình tổ chức cơ động lực lượng, tham gia hội thao phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kỷ luật quân đội, quy chế hội thao, bảo đảm an toàn tuyệt đối người về người và phương tiện.

Thiếu Tướng Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu giao nhiệm vụ cho đội tuyển hội thao.

Theo kế hoạch, hội thao Công binh toàn quân năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2026.

Lê Quỳnh