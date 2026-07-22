Từ hai cơ sở có dấu hiệu bất thường, triệt phá đường dây nước hoa giả liên tỉnh

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố. Đến nay, 12 bị can đã bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và một bị can bị khởi tố tội trốn thuế.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều mẫu nguyên liệu dùng để pha chế, sản xuất nước hoa giả.

Từ những gian hàng có dấu hiệu bất thường

Qua rà soát hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, nhất là Shopee, lực lượng công an phát hiện hai cơ sở tại Thanh Hóa có nhiều dấu hiệu bất thường. Một cơ sở tại xã Tân Tiến do vợ chồng Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương làm chủ. Cơ sở còn lại tại xã Hồ Vương do vợ chồng Đào Văn Minh và Nguyễn Thị Thùy Linh điều hành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng lập nhiều tài khoản, gian hàng trực tuyến bằng thông tin không đúng sự thật; sau đó tối ưu hiển thị, chạy quảng cáo và tổ chức livestream để tiếp cận khách hàng.

Đánh vào tâm lý muốn sử dụng sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nhưng chỉ phải trả mức giá thấp, các đối tượng rao bán nước hoa giả với giá “siêu rẻ”. Sản phẩm được gắn nhãn CHANEL, GUCCI, DIOR... và giới thiệu bằng những cụm từ như “hàng xách tay”, “hàng chiết” hoặc “Shopee trợ giá” nhằm tạo lòng tin cho người mua.

Đối tượng nằm trong đường dây mua bán nước hoa giả trên sàn thương mại điện tử làm việc với cơ quan chức năng.

Khám xét đồng loạt 7 địa điểm

Sau quá trình điều tra, ngày 21/3/2026, Ban Chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội, thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml; hơn 1.500 lọ nước hoa chiết loại 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng; hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất và hương liệu.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đường dây được tổ chức thành nhiều tầng, gồm nơi cung cấp hương liệu, các điểm pha chế và sang chiết, kho bán sỉ, người vận hành gian hàng trực tuyến và những đầu mối bán hàng đến người tiêu dùng.

Trong đó, Phùng Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997) thường trú tại phường Thượng Cát, TP Hà Nội được xác định đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để bán sỉ nước hoa giả cho nhiều khách hàng.

Khám xét nơi ở của Linh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng nước hoa thành phẩm, bình thủy tinh, dụng cụ pha chế và các can nhựa chứa dung dịch tạo mùi.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật dụng dùng để sang chiết nước hoa giả.

Pha hương liệu với cồn, nước cất để làm nước hoa giả

Quá trình truy nguồn hương liệu để phục vụ sản xuất nước hoa giả, Cơ quan điều tra xác định Giang Quế Dinh (sinh năm 1986) thường trú tại phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh là người đứng sau điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh hương liệu, gồm: Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hương liệu được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các pháp nhân trên, sau đó bán ra thị trường. Từ năm 2023 đến 2025, Dinh đã chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng nhưng không ghi chép vào sổ sách, không kê khai thuế, với tổng doanh số hơn 15,5 tỷ đồng.

Khám xét hai doanh nghiệp, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phuy, 20 can nhôm chứa hóa chất cùng nhiều tài liệu khác.

Một lượng lớn hương liệu đầu vào đã được bỏ ngoài sổ sách để bán cho các đối tượng thuộc đường dây sản xuất nước hoa giả.

Lực lượng chức năng cho biết, từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, đường dây này đã thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa giả.

Sản phẩm sau khi hoàn thiện được đưa đến nhiều đầu mối trên cả nước để tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Tại Thanh Hóa, Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh được xác định là hai đầu mối nhập hàng, tổ chức livestream, chạy quảng cáo rồi bán lại cho người tiêu dùng.

Đối tượng Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh (từ trái sang phải) tại cơ quan công an.

Việc đồng loạt xử lý các điểm pha chế, sang chiết, kho phân phối, gian hàng trực tuyến và đầu mối cung cấp nguyên liệu đã giúp lực lượng công an bóc gỡ nhiều mắt xích trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyết Hạnh