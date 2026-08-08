Bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 26/9

Việc bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với một số chức danh Cục trưởng để phù hợp với Nghị định số 217 và phù hợp với bối cảnh hiện nay khi nhiều bộ không còn tổ chức thanh tra, thanh tra chuyên ngành.

Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+

Chính phủ ban hành Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 6/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định số 311/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 6 của Nghị định số 189/2025/NĐ-CP về thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 6: Sửa đổi, bổ sung theo hướng đổi tên một số chức danh như: Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm, Chi cục trưởng Chi cục về lĩnh vực dân số, trẻ em thuộc Sở Y tế thành Chi cục trưởng Chi cục về lĩnh vực an toàn, vệ sinh thực phẩm, Chi cục trưởng Chi cục về lĩnh vực dân số, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Y tế; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê cấp tỉnh thuộc Cục Thống kê thành Trưởng Thống kê cấp tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực thành Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Đồng thời, bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục về lĩnh vực môi trường thuộc Cục Môi trường để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm sự tương đồng về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản, thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai).

Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra tỉnh và một số chức danh Cục trưởng

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 6: Bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra tỉnh và một số chức danh Cục trưởng như: Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; Cục trưởng Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng; Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu; Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài; Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền; Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em; Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công; Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại; Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả; Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục trưởng Cục Điện ảnh; Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương...

Việc bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với một số chức danh Cục trưởng để phù hợp với Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và phù hợp với bối cảnh hiện nay khi nhiều bộ, cơ quan ngang bộ không còn tổ chức thanh tra, thanh tra chuyên ngành mà thay vào đó là hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, Nghị định số 217/2025/NĐ-CP quy định người đứng đầu đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi được phân cấp, ủy quyền.

Tại khoản 4 Điều 6: Sửa đổi thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ thành lập. Đồng thời, bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng thuộc Ban cơ yếu Chính phủ thành lập, Trưởng đoàn kiểm tra do Trưởng Ban cơ yếu Chính phủ thành lập để phù hợp với thực tiễn, thống nhất, đồng bộ với quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37a Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh

Nghị định số 311/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 7 của Nghị định số 189/2025/NĐ-CP về thẩm quyền của Thanh tra.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 7: Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh để phù hợp với thực tiễn khi Thanh tra viên tham gia Đoàn thanh tra, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra viên tại Luật Thanh tra.

Tại khoản 2, khoản 4 Điều 7: Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ để phù hợp với thực tiễn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Trưởng đoàn thanh tra tại Luật Thanh tra.

Ngoài ra, Nghị định số 311/2026/NĐ-CP cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt của một số chức danh Công an nhân dân và của Chấp hành viên thi hành án dân sự để phù hợp với thực tiễn và đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2026./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-sung-mot-so-chuc-danh-co-tham-quyen-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tu-ngay-269-post1128860.vnp