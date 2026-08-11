Không để phát sinh khoảng trống pháp luật khi tinh gọn các hình thức văn bản quy phạm pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện các chính sách, khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật theo hướng khoa học, tinh gọn, minh bạch, không để phát sinh khoảng trống pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 419/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về các chính sách của Luật về văn bản quy phạm pháp luật.

Thông báo kết luận nêu rõ, ngày 10/8/2026, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp nghe Bộ Tư pháp báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về các chính sách của Luật về văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện nội dung các chính sách, khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, bảo đảm quy trình xây dựng pháp luật khoa học, chuyên nghiệp và minh bạch; rà soát, tinh gọn trình tự, thủ tục, hồ sơ.

Không để phát sinh khoảng trống pháp luật hoặc làm giảm khả năng phản ứng chính sách

Những vấn đề còn ý kiến khác nhau thì xây dựng thành các phương án, đánh giá ưu điểm, hạn chế, tác động, chi phí tuân thủ và điều kiện thực hiện để lựa chọn phương án tối ưu, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến; trong đó lưu ý rà soát kỹ việc tinh gọn các hình thức văn bản quy phạm pháp luật; làm rõ phương án thay thế, thẩm quyền, lộ trình và quy định chuyển tiếp đối với từng hình thức dự kiến lược bỏ, nhất là nghị quyết quy phạm pháp luật; không để phát sinh khoảng trống pháp luật hoặc làm giảm khả năng phản ứng chính sách.

Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu nguyên tắc áp dụng luật chuyên ngành; tập trung làm rõ tiêu chí xác định luật chung, luật chuyên ngành, luật đặc thù và cơ chế xử lý xung đột, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Nghiên cứu, xây dựng quy trình lập pháp khoa học, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quy trình xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản; bảo đảm đánh giá tác động chính sách thực chất, hiệu quả và được cập nhật trong suốt quá trình lập pháp.

Nghiên cứu phương án hoàn thiện quy trình “lập pháp tích hợp” theo hướng xây dựng chính sách, đánh giá tác động, tham vấn chính sách và soạn thảo được thực hiện trong một quy trình liên tục; thực hiện đánh giá tác động trong quá trình xây dựng dự thảo, bảo đảm liên kết giữa vấn đề cần giải quyết, phương án chính sách, điều khoản dự kiến, đối tượng chịu tác động, chi phí, nguồn lực và cơ quan tổ chức thực hiện.

Rà soát, đánh giá, phân tích những hạn chế, bất cập của việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong thời gian qua; nghiên cứu quy định chặt chẽ tiêu chí, thẩm quyền, trách nhiệm quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, những thủ tục không được lược bỏ và cơ chế hậu kiểm sau ban hành; đồng thời rà soát toàn bộ thành phần hồ sơ để lược bỏ hoặc tích hợp đối với những tài liệu trùng lặp, hình thức hoặc không có giá trị độc lập.

Nghiên cứu xây dựng hồ sơ lập pháp điện tử

Phó Thủ tướng cũng lưu ý phải quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ trì về chất lượng chính sách, tính chính xác của thông tin, số liệu, kết quả đánh giá tác động và điều kiện tổ chức thi hành. Các bộ, cơ quan tham gia ý kiến phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc phạm vi quản lý; việc lấy ý kiến phải thực chất, có tiếp thu, giải trình rõ ràng, đầy đủ.

Nghiên cứu xây dựng hồ sơ lập pháp điện tử thống nhất, có giá trị pháp lý, quản lý được phiên bản và truy vết được quá trình thay đổi của từng chính sách, điều khoản, kết quả đánh giá tác động và ý kiến tham vấn; chắt lọc, sử dụng kết quả nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2026-2030 để đưa vào nội dung dự án Luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng dự án Luật quan trọng này. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 11/8/2026./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khong-de-khoang-trong-phap-luat-khi-tinh-gon-cac-hinh-thuc-van-ban-quy-pham-phap-luat-post1129363.vnp

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