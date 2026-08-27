Tư duy mới, kỳ vọng mới

Không chỉ lắng nghe, mà phải chủ động nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn; không chỉ trả lời kiến nghị, mà phải xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và theo việc đến cùng. Trước thềm Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (DN) năm 2026, những chuyển động trong cách Thanh Hóa đồng hành với cộng đồng DN đang tạo nên những kỳ vọng mới: Một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn, một chính quyền phục vụ chủ động, tận tâm hơn và quan trọng nhất, những khó khăn, kiến nghị của DN được giải quyết bằng kết quả cụ thể.

Một góc khu đô thị Anh Phát Hotels & Resorts (Khu Kinh tế Nghi Sơn). Ảnh: MH

Thay đổi tư duy phục vụ

Chỉ còn ít ngày nữa, những sản phẩm thương mại đầu tiên của Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam sẽ chính thức “trình làng”, định vị Thanh Hóa là trung tâm công nghiệp vật liệu gốm sứ mới trong khu vực ASEAN. Được triển khai tại Cụm Công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, dự án được tỉnh Thanh Hóa phân luồng theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”. Các thủ tục đầu tư, cấp phép đã được tỉnh và các sở, ngành tập trung phối hợp xử lý, đưa nhà máy vận hành sớm 1 năm so với tiến độ đăng ký đầu tư.

Ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Etrillion, Tập đoàn Hoa Liên nhận định: “Trong suốt quá trình triển khai dự án, chúng tôi thực sự ấn tượng với năng lực lãnh đạo, sự quyết đoán, hiệu quả trong tổ chức thực hiện của chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Việc thiết lập “làn xanh” về thủ tục đầu tư đã củng cố niềm tin và quyết tâm của chúng tôi trong hành trình phát triển lâu dài tại Thanh Hóa".

Thanh Hóa hiện có khoảng 23.000 DN đang hoạt động. Riêng 8 tháng năm 2026, có 2.905 DN thành lập mới, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Vai trò của khu vực DN cũng ngày càng rõ nét trong cấu trúc tăng trưởng. Giai đoạn 2021-2025, GRDP của tỉnh tăng bình quân 9,05%/năm, trong đó khu vực DN tư nhân đóng góp 4,44 điểm phần trăm, DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp 3,16 điểm phần trăm.

Quy mô và mức độ đóng góp ngày càng lớn của cộng đồng DN cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng điều hành. Những năm gần đây, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Thanh Hóa đã ghi nhận nhiều chuyển biến. Tỉnh được đánh giá thuộc nhóm 3 địa phương có mức cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) mạnh nhất cả nước trong chặng đường 10 năm qua. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực cải cách bền bỉ của Thanh Hóa, đồng thời cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục nâng chất lượng điều hành trong giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, phân cấp, phân quyền mạnh hơn đang mở ra điều kiện để nhiều vấn đề của DN được tiếp nhận và xử lý ngay từ cơ sở. Những chuyển biến bước đầu đã được cộng đồng DN ghi nhận. “Hiện nay, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã trực tiếp tiếp cận trao đổi làm việc với DN đã có sự thay đổi rất rõ nét. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng hơn sự vào cuộc của chính quyền, đặc biệt cấp xã đồng hành hỗ trợ cùng với DN địa phương phát triển”, ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội DN xã Hoằng Thanh chia sẻ.

Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam chuẩn bị có thành phẩm thương mại.

Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, cùng cả nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, yêu cầu đối với chất lượng môi trường kinh doanh cũng phải được nâng lên một “nấc thang” mới. Không chỉ thuận lợi hơn về thủ tục, DN cần một môi trường ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo; một bộ máy chủ động giải quyết vấn đề và một hệ sinh thái đủ mạnh giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của DN.

“Thanh Hóa đang hội tụ nhiều điều kiện để bứt phá. Kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực, mục tiêu GRDP hai con số và đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục tạo dựng một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi và có sức cạnh tranh cao - hướng tới động lực quan trọng nhất cho nền kinh tế là khu vực DN”, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhận định.

Kỳ vọng đối thoại đi đến cùng vấn đề

Tháng 7 vừa qua, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định: “Hiện nay vấn đề cốt tử, cốt lõi là triển khai thực thi. Giai đoạn này, thể chế không còn là điểm nghẽn của điểm nghẽn nữa. Thực thi nhiệm vụ, tổ chức triển khai đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đồng thời nhấn mạnh: “Đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi có tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm và DN mạnh lên, Nhân dân đồng lòng”.

Đặt trong thực tiễn Thanh Hóa, yêu cầu nâng cao chất lượng thực thi đang được xác định là một trong những vấn đề trọng tâm để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tại Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DCCI) năm 2025, bên cạnh thẳng thắn chỉ rõ “điều hành và môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn những điểm nghẽn”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ và kiến tạo phát triển; từ chờ DN kiến nghị sang chủ động phát hiện, tháo gỡ khó khăn, hướng tới mục tiêu là để “chính môi trường đầu tư thuận lợi trở thành yếu tố thu hút DN, để các nhà đầu tư tự giới thiệu, lan tỏa và đưa thêm các đối tác đến với Thanh Hóa".

Vận hành dây chuyền robot tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn.

Đặt trong thực tiễn phát triển DN của tỉnh nhà, yêu cầu này càng cấp thiết khi vẫn còn khoảng cách giữa chủ trương, quyết tâm của cấp trên với năng lực tổ chức thực hiện ở một số cấp, ngành, trong khi nội lực của cộng đồng DN còn nhiều hạn chế. Có tới 98,1% DN đang hoạt động có vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng; năng lực tài chính, quản trị, công nghệ và sức chống chịu còn yếu. Liên kết với DN lớn, DN FDI và các chuỗi sản xuất chưa tương xứng. Thực tế đó đòi hỏi môi trường kinh doanh không chỉ thông thoáng, mà phải thực sự tạo điều kiện để DN lớn lên, đổi mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Từ thực tiễn đầu tư hạ tầng và làm việc với các nhà đầu tư thứ cấp, ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Hưng, cho rằng: "Dù sự hỗ trợ của chính quyền thời gian qua rất tích cực, quá trình triển khai dự án vẫn còn những khâu khiến nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, lúng túng. Nhà đầu tư đến Thanh Hóa nhiều khi chưa biết phải tìm đến cơ quan nào trước, bởi mỗi cơ quan quản lý một lĩnh vực, trong khi các thủ tục đầu tư có tính liên thông và thời gian đối với nhà đầu tư FDI là rất quan trọng. Tôi kiến nghị tỉnh xác định một đầu mối xuyên suốt, hỗ trợ nhà đầu tư từ khi chấp thuận chủ trương đến khi nhà máy đi vào hoạt động; không chỉ ở bước đầu tư mà cả các thủ tục tiếp theo như thiết kế, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy... Nhà đầu tư là khách hàng. Nhà đầu tư chỉ cần gõ một cửa, còn tỉnh và các sở, ngành cùng mở cửa và dẫn lối”.

Từ góc nhìn của một DN đã có 30 năm phát triển, doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, nhận định: “Có thể khẳng định chưa bao giờ DN nhận được sự quan tâm như hiện nay. Điều đó thôi thúc chúng tôi có thêm động lực để cống hiến, tìm tòi các giải pháp đổi mới sáng tạo. Những khó khăn sẽ được DN kiến nghị và tôi tin lãnh đạo tỉnh sẽ từng bước tháo gỡ. Tuy nhiên, muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì vấn đề quan trọng là khoa học - công nghệ. Chúng tôi cũng kiến nghị tỉnh tổ chức các cuộc giao ban về khoa học - công nghệ. Những vấn đề của DN cũng là vấn đề của tỉnh, qua đó tìm được tiếng nói chung và giải pháp thúc đẩy cộng đồng DN Thanh Hóa phát triển".

Đến nay, Hiệp hội DN tỉnh đã tiếp nhận 69 ý kiến, chia thành 6 nhóm vấn đề, trong đó có giá đất, thủ tục đất đai, quy hoạch, vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng... Đáng chú ý, 14 ý kiến đã được giải quyết trước khi hội nghị diễn ra. Ông Lê Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Cộng đồng DN kỳ vọng cuộc đối thoại sẽ tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và củng cố niềm tin để DN mạnh dạn đầu tư. DN cũng mong muốn các cuộc đối thoại được duy trì định kỳ, thường xuyên, để các khó khăn được giải quyết kịp thời, không tồn đọng kéo dài và ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh”.

Minh Hằng