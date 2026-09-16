Chuẩn hóa nghiệp vụ từ cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Từ quản lý hợp đồng, áp dụng giá bán điện đến kiểm tra, xử lý vi phạm, mỗi khâu trong công tác kinh doanh điện năng và kiểm tra, giám sát mua bán điện đều đòi hỏi sự chính xác, chặt chẽ và thống nhất. Chương trình bồi huấn nghiệp vụ năm 2026 do Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) phối hợp với Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức không chỉ cập nhật quy định mà còn tập trung tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, chuẩn hóa cách làm tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Thống nhất từ tư duy nghiệp vụ đến thực tiễn

Điện năng là hạ tầng thiết yếu, gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Cùng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, công tác kinh doanh điện năng (KDĐN) và kiểm tra, giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) cũng đòi hỏi sự chặt chẽ về nghiệp vụ, pháp lý, tính chính xác và minh bạch.

Tại Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa), đây là những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến hợp đồng mua bán điện, áp dụng giá điện, quản lý hệ thống đo đếm, kiểm tra, xử lý vi phạm và bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Toàn cảnh chương trình bồi huấn.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, trong hai ngày 15-16/9/2026, CTĐL Thanh Hóa phối hợp với Ban Kinh doanh EVNNPC tổ chức chương trình bồi huấn nghiệp vụ và tọa đàm chuyên sâu về công tác KDĐN và KTGSMBĐ năm 2026.

Tham dự chương trình có 108 học viên đến từ 27 Điện lực trực thuộc. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ tại cơ sở, từ quản lý hợp đồng, áp dụng giá điện đến kiểm tra, giám sát mua bán điện. Các nội dung bồi huấn tập trung vào những vấn đề phát sinh tại cơ sở, từ ký kết, quản lý hợp đồng mua bán điện, cập nhật quy định về giá bán điện đến kiểm tra hệ thống đo đếm, nhận diện và xử lý vi phạm sử dụng điện.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc CTĐL Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Trong bối cảnh phương thức điện tử ngày càng được áp dụng rộng rãi, hợp đồng mua bán điện vừa cần bảo đảm tính thuận tiện, vừa phải chặt chẽ về pháp lý. Cùng với đó, việc xác định đúng đối tượng, mục đích sử dụng điện, áp dụng giá và quản lý hệ thống đo đếm đòi hỏi cán bộ nghiệp vụ nắm chắc quy định, hạn chế những sai lệch có thể ảnh hưởng đến doanh thu và quyền lợi khách hàng.

Đối với các trường hợp trộm cắp điện, thiết bị đo đếm hư hỏng, sai lệch hoặc sử dụng điện không đúng mục đích, yêu cầu nghiệp vụ được đặt ra xuyên suốt từ nhận diện hành vi, kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ đến xác định sản lượng điện năng, tiền điện truy thu và bồi thường. Mỗi bước đều cần căn cứ rõ ràng, hồ sơ đầy đủ và tuân thủ đúng trình tự.

Từ những vướng mắc thực tế tại cơ sở, các chuyên viên, học viên cùng ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVNNPC trao đổi, phân tích và thống nhất phương án xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, thực tiễn cơ sở luôn xuất hiện những trường hợp có tính đặc thù, đòi hỏi cán bộ không chỉ nắm quy định mà còn phải biết vận dụng phù hợp. Đây là lý do phiên tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc - Chuẩn hóa quy trình” được dành riêng để tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa chuyên gia Ban Kinh doanh EVNNPC, lãnh đạo, chuyên viên CTĐL Thanh Hóa và đội ngũ làm nghiệp vụ tại các Điện lực trực thuộc.

Từ những tình huống cụ thể về áp giá, quản lý hồ sơ, sai lệch đo đếm hay xử lý vi phạm, các bên cùng phân tích căn cứ và cách thức giải quyết, qua đó giúp học viên củng cố kiến thức, nhận diện tốt hơn các rủi ro và thống nhất phương án xử lý. Đặc biệt, với KTGSMBĐ, sự chính xác về chuyên môn cần đi cùng hồ sơ chặt chẽ và cách giải thích rõ ràng, minh bạch, qua đó tạo sự đồng thuận với khách hàng.

Chủ động phòng ngừa, lấy khách hàng làm trung tâm

Một trong những yêu cầu được đặt ra là nâng cao chất lượng ngay từ những khâu đầu tiên, thay vì chờ đến khi phát sinh vấn đề mới xử lý. Trong KDĐN và KTGSMBĐ, các công đoạn từ hợp đồng, mục đích sử dụng điện, giá bán, đo đếm đến kiểm tra có mối liên hệ xuyên suốt. Kiểm soát tốt từng khâu sẽ góp phần phòng ngừa sai sót, hạn chế phát sinh và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hiệu quả của đợt bồi huấn không chỉ nằm ở những kiến thức được truyền đạt mà còn ở khả năng vận dụng vào công việc của 108 học viên và sự lan tỏa cách làm tại 27 Điện lực trực thuộc. Những nội dung, kinh nghiệm được trao đổi sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong từng vị trí, từng tình huống nghiệp vụ, với yêu cầu chủ động, thận trọng và nhất quán hơn.

Sau hai ngày, những vướng mắc từ cơ sở đã được trao đổi, phân tích và làm rõ trên tinh thần thẳng thắn, thực tiễn. Quan trọng hơn, chương trình đã tạo thêm một “kênh” kết nối giữa quy định và công việc hằng ngày, giúp cán bộ nghiệp vụ có thêm căn cứ, kinh nghiệm và sự chủ động khi xử lý những tình huống cụ thể tại đơn vị.

Chuẩn hóa nghiệp vụ không chỉ nhằm bảo đảm mỗi quy trình được thực hiện đúng mà còn hướng tới một phương thức phục vụ chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm hơn. Khi từng khâu nghiệp vụ được thực hiện chính xác, từng vấn đề được xem xét thấu đáo và giải thích rõ ràng, sự đồng thuận sẽ được củng cố, tạo nền tảng cho mối quan hệ tin cậy, đồng hành lâu dài giữa ngành Điện và khách hàng.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (LN)