Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý tàu cá, hỗ trợ ngư dân ổn định sản xuất

Sáng 16/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Hải Bình tổ chức hội nghị đối thoại với các chủ tàu, ngư dân nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quản lý tàu cá và thực hiện quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và hỗ trợ ngư dân ổn định sản xuất.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường giải đáp các kiến nghị của ngư dân.

Tại buổi đối thoại, ngư dân phường Hải Bình tập trung kiến nghị, trao đổi những vấn đề liên quan đến quản lý tàu cá và thực hiện các quy định chống khai thác IUU. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ việc sửa chữa, bảo dưỡng tàu trong thời gian bị tước giấy phép khai thác thủy sản; duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS khi tàu nằm bờ; thủ tục để tàu được hoạt động trở lại và chuyển đổi nghề khai thác.

Ngư dân phường Hải Bình kiến nghị tại buổi đối thoại.

Giải đáp kiến nghị của ngư dân, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chủ tàu được đưa tàu đi sửa chữa trong hoặc ngoài tỉnh. Tuy nhiên, phải thực hiện khai báo trên hệ thống eCDT, chịu sự kiểm soát của lực lượng Biên phòng và thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát tàu cá.

Đối với tàu bị tước giấy phép khai thác thủy sản, sau khi chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt, hết thời hạn tước giấy phép và đáp ứng các điều kiện theo quy định, chủ tàu mới được làm thủ tục để tàu hoạt động trở lại.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh là đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ tối đa bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân, nhưng mọi hoạt động khai thác phải đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Đồng thời, đề nghị chính quyền cơ sở tiếp tục nắm bắt khó khăn của ngư dân; quản lý chặt đội tàu, hướng dẫn chuyển đổi nghề phù hợp; tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác sai vùng, sai nghề, mất kết nối VMS...

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Biển đảo và Thủy sản, lực lượng Biên phòng và đại diện ngân hàng cũng thông tin, hướng dẫn ngư dân về các chính sách hỗ trợ nâng cấp VMS, giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề; thủ tục xuất, nhập bến, khai báo và chấp hành quy định về giám sát hành trình; chính sách tín dụng, nguồn vốn phục vụ sửa chữa, nâng cấp tàu cá và chuyển đổi nghề. Đồng thời đề nghị ngư dân chủ động chuyển sang các nghề phù hợp, thân thiện với môi trường.

Thanh Tâm