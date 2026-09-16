Các vùng nuôi trồng thủy sản chủ động ứng phó với mưa lớn

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến sáng 16/9, người dân tại các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thanh Hóa đang chủ động gia cố ao đầm, lồng bè, bảo vệ diện tích nuôi và hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Mưa lớn làm ngập diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân thôn Quyết Thắng, xã Nga Thắng.

Tại xã Vạn Lộc, một trong những vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh, mưa lớn kéo dài liên tục không chỉ làm thay đổi đột ngột độ mặn, độ pH trong nước mà còn làm tăng nguy cơ sạt lở bờ ao, ngập úng tràn bờ. Các hộ dân đang tăng cường các biện pháp bảo vệ diện tích nuôi trước nguy cơ nước tràn bờ, sạt lở và biến động môi trường nước.

Gia đình ông Phạm Văn Lập, ở thôn Đông Hải hiện có hơn 1,7 ha tôm, cua, cá chuẩn bị thu hoạch, thường xuyên cử người túc trực tại khu vực nuôi để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Gia đình ông Phạm Văn Lập, thôn Đông Hải, xã Vạn Lộc thu hoạch tỉa diện tích tôm để tránh thiệt hại do mưa lớn.

Theo thống kê, xã Vạn Lộc hiện có hơn 900ha nuôi trồng thủy sản. Trong đó, có 70ha nuôi nước ngọt, 270 ha nuôi nước lợ và khoảng 560 ha ngao. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với các thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu hoạch tỉa diện tích đạt thương phẩm và sẵn sàng các phương án bảo vệ vùng nuôi trồng khi nước dâng cao.

Không riêng các ao đầm ven biển, hơn 325 ha nuôi trồng thủy sản tại xã Nga Thắng cũng đứng trước nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi hoặc ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Chủ động bảo vệ khu vực nuôi trồng theo phương châm “4 tại chỗ”, ngay khi nhận cảnh báo thời tiết xấu, ông Nguyễn Hữu Năm (thôn Quyết Thắng) đã chủ động đắp cao bờ đầm, gia cố lưới chắn nhằm hạn chế nguy cơ tôm, cá thoát ra ngoài khi nước dâng. Sau mưa, người nuôi tiếp tục theo dõi môi trường nước, xử lý phù hợp để phòng ngừa dịch bệnh.

Cán bộ phòng Kinh tế, UBND xã Nga Thắng kiểm tra và hướng dẫn người dân bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản.

Xã Nga Thắng hiện có 325ha nuôi trồng thủy sản; trong đó có 58,4 ha nuôi nước lợ và hơn 266ha nuôi thủy sản nước ngọt. Để bảo vệ diện tích và giá trị kinh tế cho vùng nuôi trồng thủy sản trong những ngày mưa bão, UBND xã tăng cường tuyên truyền thông tin thời tiết để người dân được biết, chủ động thu hoạch tỉa; đắp bờ bao, dùng lưới che chắn và có kế hoạch khơi thông dòng chảy để tiêu nước tốt nhất. Đồng thời, bố trí lực lượng trực tại các cửa cống để tháo, tiêu nước khi cần thiết". Ông Phạm Thanh Giang, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Nga Thắng

Theo thống kê, đến tháng 9, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh khoảng 19.440 ha, gồm 1.000 ha nuôi nước mặn, 4.440 ha nuôi nước lợ và 14.000 ha nuôi nước ngọt; cùng hơn 5.700 ô lồng nuôi cá trên sông và biển. Diện tích nuôi lớn, phân bố ở nhiều khu vực khiến nguy cơ thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt luôn hiện hữu, nhất là đối với những diện tích chưa đến kỳ thu hoạch. Vì vậy, cùng với sự chủ động của người dân, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương đang tăng cường hướng dẫn, triển khai các giải pháp phòng ngừa ngay từ trước mùa mưa bão.

Người nuôi sẵn sàng máy sục khí để bảo đảm ôxy cho đối tượng thủy sản khi nước tăng đột ngột.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, Chi cục Biển đảo và Thủy sản Thanh Hóa đã hướng dẫn các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, nguồn nước và môi trường nuôi; gia cố bờ ao, hệ thống cấp, thoát nước, lồng bè và hệ thống neo buộc. Người nuôi được khuyến cáo bổ sung vitamin C hoặc chế phẩm sinh học phù hợp để tăng sức đề kháng cho vật nuôi, chủ động xử lý môi trường nước và thu hoạch những diện tích thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm.

Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người dân không thả nuôi vụ mới ngay sau mưa lũ; chỉ thả giống khi môi trường nước ổn định, ao đầm, lồng bè được vệ sinh, khử trùng bảo đảm điều kiện nuôi.

Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, việc chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” sẽ góp phần bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản, hạn chế thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân.

Lê Hòa