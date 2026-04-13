Từ 18/5, Chủ tịch UBND cấp xã được tước chứng chỉ hành nghề luật sư trong một số trường hợp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định có hiệu lực từ ngày 18/5/2026, thay thế Nghị định 82/2020.

Điểm đáng chú ý, Nghị định mới mở rộng thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã trong xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, cấp xã được phạt tiền đến 15 triệu đồng trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình; đến 25 triệu đồng trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã còn được áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, trong đó có chứng chỉ hành nghề luật sư.

Theo quy định, biện pháp tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thể được áp dụng như hình thức xử phạt chính hoặc bổ sung. Đơn cử, luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý không đúng phạm vi hợp đồng lao động có thể bị phạt 7–10 triệu đồng, đồng thời bị tước chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng.

So với trước đây, quy định mới đã mở rộng đáng kể thẩm quyền của cấp xã, khi không chỉ tăng mức phạt tiền mà còn cho phép áp dụng các biện pháp mạnh như tước chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

NDS