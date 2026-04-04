Từ 15/4, người dùng có thể tự xác thực SIM chính chủ qua VNeID

Từ ngày 15/4/2026, người dùng di động có thể tự xác thực thông tin thuê bao chính chủ thông qua ứng dụng VNeID, theo quy định mới tại Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điểm đáng chú ý, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà mạng, người dân được chủ động tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình, xác nhận các số đang sử dụng và phản ánh những số không còn sử dụng hoặc không phải do mình đăng ký ngay trên ứng dụng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, doanh nghiệp viễn thông sẽ yêu cầu thuê bao liên quan xác minh lại thông tin trong vòng 5 ngày. Nếu không thực hiện, số điện thoại sẽ bị khóa một chiều, sau đó có thể bị khóa hai chiều và chấm dứt hợp đồng nếu tiếp tục không khắc phục.

Quy định mới nhằm siết chặt tình trạng SIM không chính chủ – nguyên nhân của tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo. Đồng thời, chính sách cũng giúp người dân kiểm soát thông tin cá nhân tốt hơn, hạn chế rủi ro bị lợi dụng đứng tên thuê bao.

Một số trường hợp đã xác thực thông tin qua VNeID mức độ 2 hoặc liên kết với căn cước công dân gắn chip sẽ không cần thực hiện lại, trừ khi có thay đổi thiết bị sau thời điểm quy định.

NDS