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TTK NATO: Các nước châu Âu cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn với an ninh của lục địa

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, các đồng minh châu Âu cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của lục địa, trong bối cảnh liên minh thúc đẩy xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn.

TTK NATO: Các nước châu Âu cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn với an ninh của lục địa

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, các đồng minh châu Âu cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của lục địa, trong bối cảnh liên minh thúc đẩy xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn.

TTK NATO: Các nước châu Âu cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn với an ninh của lục địa

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, các nước châu Âu cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của lục địa. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại Hội nghị các Trưởng phái đoàn Đức ở Berlin, ngày 10/9, ông Rutte cho biết, các nước châu Âu cần làm nhiều hơn nữa để tăng cường năng lực quốc phòng. Ông nói : “Chúng ta sẽ cần nhiều hơn nữa khi tiếp tục hướng NATO trở nên ngày càng do châu Âu lãnh đạo”.

Theo Tổng thư ký NATO, các nỗ lực quốc phòng trên khắp châu Âu đang được đẩy nhanh và đã xuất hiện “sự thay đổi tư duy thực sự” trong các đồng minh châu Âu. Ông cho hay, sau Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara hồi tháng 7, các đồng minh đã thể hiện quyết tâm xây dựng “một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn”, điều được ông gọi là “NATO 3.0”.

TTK NATO: Các nước châu Âu cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn với an ninh của lục địa

Khu vực treo cờ các nước thành viên tại trụ sở chính của NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: NATO.

Ông Rutte nhấn mạnh việc củng cố và tái thiết lực lượng vũ trang là yêu cầu thiết yếu đối với châu Âu. Ông nói: “Người châu Âu ngày càng hiểu rằng việc gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình không phải là điều tùy chọn”.

Đề cập tình hình Ukraine, ông Rutte cho rằng, tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa cho thấy dấu hiệu muốn chấm dứt xung đột, trong khi các cuộc tấn công tiếp tục nhằm vào Kyiv và nhiều khu vực khác của Ukraine, trong đó có các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng dân sự.

Về những vụ phá hoại được báo cáo gần đây tại một số nước châu Âu, ông Rutte cho rằng đây là một phần trong các chiến thuật nhằm gây chia rẽ, bất ổn và làm suy yếu sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine.

Sau bài phát biểu, ông Rutte tham gia phiên thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul. Khi được hỏi liệu Mỹ có còn sẵn sàng bảo vệ châu Âu hay không, Tổng thư ký NATO khẳng định “chắc chắn rồi”, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn “hoàn toàn cam kết với NATO, hoàn toàn cam kết với Điều 5” về phòng thủ tập thể.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu Agency.

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Từ khóa:

#Châu Âu #Hội nghị thượng đỉnh NATO #Trách nhiệm #An ninh #Tổng thống nga vladimir putin #Đồng minh #Lực lượng vũ trang #Liên minh #Ukraine #Thay đổi tư duy

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