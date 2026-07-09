Trưởng thành từ thao trường

Sáu giờ ba mươi phút, nắng đầu hè đã phủ kín thao trường Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa. Tiếng hô “Một, hai!” vang lên dứt khoát, hòa cùng những bước chân đều tăm tắp của hàng trăm chiến sĩ mới. Mồ hôi thấm đẫm áo lính, nhưng trên gương mặt ai cũng toát lên sự quyết tâm.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 762.

Là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, hằng năm, Trung đoàn 762 luôn xác định chất lượng huấn luyện là yếu tố quyết định để rèn luyện, xây dựng người quân nhân ngay từ những ngày đầu nhập ngũ. Vì vậy, ngay trước mùa tuyển quân, đơn vị chủ động chuẩn bị doanh trại, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án; đồng thời bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện với mục tiêu giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, học tập và rèn luyện đạt kết quả cao.

Những ngày đầu nhập ngũ luôn là khoảng thời gian nhiều thử thách. Nỗi nhớ nhà, sự bỡ ngỡ trước môi trường mới và cường độ huấn luyện khiến không ít chiến sĩ gặp khó khăn. Hiểu rõ điều đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn gần gũi, sâu sát, thực hiện phương châm quản lý, giáo dục bằng tình thương, trách nhiệm và sự gương mẫu. Từ việc hướng dẫn gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ đến từng động tác điều lệnh, từng bữa ăn, giấc ngủ, mọi việc đều được chỉ bảo tận tình.

Ba tháng huấn luyện là ba tháng chiến sĩ được rèn luyện toàn diện. Trên thao trường, các nội dung điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng AK, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, đào công sự, ngụy trang, hành quân... được tổ chức chặt chẽ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Những động tác còn lúng túng trong những ngày đầu dần trở nên chính xác, thuần thục qua từng giờ luyện tập.

Những chuyển biến đó được thể hiện rõ trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày hè, các chiến sĩ thực hành huấn luyện bắn súng, ném lựu đạn với tinh thần nghiêm túc, tập trung cao độ. Từng cử chỉ, động tác ngắm bắn, bóp cò, tư thế ném đều được thực hiện dứt khoát, đúng kỹ thuật. Dù thời tiết nắng nóng, mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng trên gương mặt mỗi người vẫn ánh lên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó của người lính từng bước được tôi luyện, trưởng thành. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu; hơn 90% đạt khá, giỏi. Các nội dung kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt khá; ném lựu đạn, đánh thuốc nổ bài 1 đạt giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình huấn luyện và kiểm tra.

Không chỉ được rèn luyện về quân sự, chiến sĩ mới còn được giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, truyền thống quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa và Trung đoàn 762. Những câu chuyện về các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc giúp mỗi chiến sĩ hiểu rõ hơn ý nghĩa của màu xanh áo lính, từ đó xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Để tạo hứng thú trong học tập, đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường thực hành, huấn luyện theo tình huống, kết hợp giáo dục với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Sau giờ học trên thao trường là những trận bóng chuyền sôi nổi, những buổi giao lưu văn nghệ, đọc sách tại phòng Hồ Chí Minh hay sinh hoạt tổ, tiểu đội. Chính những hoạt động ấy giúp chiến sĩ mới thêm gắn bó với đơn vị, coi doanh trại như ngôi nhà thứ hai.

Sự trưởng thành của chiến sĩ mới không chỉ thể hiện ở những bài kiểm tra đạt kết quả khá, giỏi mà còn được phản ánh qua tác phong, ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Những chàng trai từng rụt rè nay đã tự tin chỉ huy tiểu đội trong giờ luyện tập, chủ động giúp đỡ đồng đội, tích cực tham gia mọi hoạt động của đơn vị. Nhiều chiến sĩ được biểu dương vì có thành tích tốt trong huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào thi đua. Đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, niềm vui lớn nhất không chỉ là kết quả kiểm tra mà còn là sự trưởng thành của từng chiến sĩ qua mỗi ngày rèn luyện. Mỗi động tác điều lệnh đúng hơn, mỗi loạt đạn đạt điểm cao hơn hay mỗi lá thư gửi về gia đình kể về cuộc sống quân ngũ đều là minh chứng cho quá trình trưởng thành của người lính trẻ.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 762, cho biết: "Công tác huấn luyện chiến sĩ mới giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần quyết định chất lượng xây dựng đơn vị trong thời gian tiếp theo. Chính vì vậy, đơn vị luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện có trình độ, phương pháp tổ chức khoa học, bám sát bộ đội và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới. Kết quả rõ nét nhất là sự tiến bộ của các chiến sĩ qua từng giai đoạn huấn luyện. Nếu như những ngày đầu nhập ngũ, nhiều đồng chí còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm trong môi trường quân đội, thì đến nay đã hình thành tác phong chính quy, nhanh nhẹn, ý thức chấp hành kỷ luật được nâng cao, đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao".

Ba tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để những thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ trở thành những quân nhân có bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm. Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới không chỉ đánh dấu việc hoàn thành khóa huấn luyện mà còn mở đầu chặng đường mới trong cuộc đời quân ngũ của mỗi người. Dưới Quân kỳ Quyết thắng, tiếng đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân vang lên dõng dạc như lời hứa với Tổ quốc. Từ thao trường hôm nay, những người lính trẻ sẽ tiếp tục về các đơn vị, mang theo hành trang là ý chí, lòng tự hào và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa