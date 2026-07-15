Bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Chiều 15/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Tư lệnh Quân khu 4 Hà Thọ Bình chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa báo cáo tóm tắt nội dung công tác bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt nội dung công tác bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, từ 17 giờ ngày 15/7/2026, Đại tá Võ Quang Thiện chính thức điều hành công việc trên cương vị Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 Hà Thọ Bình phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng hai đồng chí được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Đại tá Phạm Văn Sâm trong thời gian công tác tại Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Văn Sâm đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh và tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Phạm Văn Sâm nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 cũng chúc mừng Đại tá Võ Quang Thiện được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới đồng chí sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Hiếu