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Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030

Ngọc Lê (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/7, Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030”. Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030

Sáng 16/7, Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030”. Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030

Quang cảnh buổi lễ.

Phong trào tập trung vào các nội dung mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như:

Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương và tinh thần làm việc “6 rõ”; chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tập trung thi đua hoàn thành thắng lợi “các đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu 4 lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XV; phát huy hiệu quả các nguồn lực xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh; xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thi đua đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Thi đua đột phá về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 và của nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngọc Lê (CTV)

Từ khóa:

#Lực lượng vũ trang Thanh Hóa #Thắng lợi #Quốc phòng #nhiệm vụ quân sự #Quân sự tỉnh #Xây dựng đội ngũ cán bộ #Bộ chqs tỉnh #Quân ủy trung ương #Khoa học công nghệ #Đại hội đảng

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