Hậu phương vững chắc của người lính biên cương

Gần 170km là khoảng cách từ mái ấm của chị Bùi Thị Hiền ở phường Tĩnh Gia đến Đồn Biên phòng Yên Khương - nơi chồng chị công tác. Khoảng cách ấy có thể đo bằng cây số, nhưng suốt 10 năm qua chưa bao giờ làm vơi đi sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin mà người vợ dành cho người lính biên cương. Chính những người vợ như chị đã trở thành hậu phương vững chắc để các anh yên tâm bám biên, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Qua những cuộc gọi video, mẹ con chị Bùi Thị Hiền cảm nhận được tình cảm của người chồng, người cha nơi biên giới.

Trong câu chuyện với chúng tôi, đôi mắt chị Hiền luôn ánh lên niềm tự hào khi kể về công việc của chồng: “Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có thời gian dài tìm hiểu nhau, vì vậy tôi hiểu được tính cách, công việc đặc thù của anh. Điều mà tôi tự hào nhất ở anh, đó là không chỉ thường xuyên quan tâm đến vợ con, người thân gia đình mà anh còn luôn gương mẫu trong từng lời nói, việc làm, được đồng đội và những người xung quanh ghi nhận, đánh giá cao”.

Mái ấm nhỏ của gia đình chị Hiền hiện có hai cậu con trai thông minh, mạnh khỏe. Dù công việc điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn bận rộn, song chị Hiền luôn cố gắng sắp xếp khoa học giữa công việc cơ quan và gia đình. Mỗi khi con ốm hay nhà có việc, chị đều thu xếp công việc chu đáo và chỉ thông báo với anh khi thực sự cần thiết để anh yên tâm công tác. Với đặc thù công việc của chồng không có nhiều thời gian ở nhà, vì vậy để tạo sự gắn kết trong gia đình, chị luôn khéo léo bằng cách kể cho con nghe về công việc của bố đang cùng với các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân nơi biên cương. Qua những câu chuyện, không chỉ giúp các con gần gũi với bố mà chị đã truyền niềm tự hào trong con về người bố mang quân hàm xanh.

Cũng như chị Hiền, chị Nguyễn Thị Trang, thôn Quản Xá, xã Thiệu Quang có chuyện tình đẹp với Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý. Chuyện tình của anh chị bắt đầu từ tình làng, nghĩa xóm, để rồi sau 3 năm tìm hiểu đã được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới hạnh phúc vào năm 2021. Hiện nay, chị Trang dạy tiếng Anh, còn anh Thao công tác nơi biên cương xa xôi. Mỗi người công việc khác nhau nhưng chính sự thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau đã giúp vợ chồng chị có sự đồng cảm, gắn bó và xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Sau ngày cưới, niềm vui càng trọn vẹn hơn, khi cậu con trai bụ bẫm, khỏe mạnh ra đời, là sợi dây gắn kết giữa vợ chồng anh chị và gia đình hai bên.

“Vì đều là người cùng quê nên vợ chồng tôi hiểu rõ tính cách và công việc của nhau. Để chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng chu toàn công việc trong gia đình. Cũng như bao người vợ của chiến sĩ biên phòng, tôi tâm niệm phải luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, là hậu phương vững chắc cho chồng”, chị Trang chia sẻ.

Ở nơi biên cương xa xôi, anh Thao luôn nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để “giữ lửa” trong gia đình, sau giờ làm việc, anh đều dành khoảng thời gian ít ỏi gọi về cho gia đình. Những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, tiếng bi bô của con hay lời động viên dành cho nhau đã trở thành sợi dây nối dài yêu thương, giúp khoảng cách địa lý được thu hẹp. Mỗi khi có thời gian nghỉ phép, anh Thao đều dành thời gian cho gia đình, cùng chăm sóc vợ con và vun đắp tình cảm gia đình bằng những việc làm giản dị hàng ngày, như: dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con, để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian sum vầy cùng gia đình luôn được anh trân trọng, bởi đó là thời gian quý báu để bù đắp một phần những khó khăn, vất vả của vợ trong những ngày anh công tác xa gia đình. Tình yêu của người lính đôi khi không thể hiện bằng những điều lớn lao mà được gửi gắm thông qua những hành động, cử chỉ giản dị như vậy để hạnh phúc luôn đong đầy.

Bình yên nhưng ấm áp, yêu thương, câu chuyện của vợ chồng chị Hiền, chị Trang và nhiều gia đình khác là minh chứng cho hình ảnh hậu phương vững chắc của người lính biên phòng. Ở đó, tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia trở thành điểm tựa để người lính yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Bài và ảnh: Trung Hiếu