Vững huấn luyện, chắc chiến đấu, kiên định trận địa tư tưởng

Giữa trùng khơi, nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp đảo Nẹ ngày đêm bám đảo, vượt qua muôn vàn khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, những người lính đảo đang góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và trận địa tư tưởng vững chắc trên tuyến biển tiền tiêu của Tổ quốc.

Việc đọc sách, báo vào giờ nghỉ, ngày nghỉ ở Đại đội hỗn hợp đảo Nẹ luôn được duy trì nền nếp.

Trên hòn đảo tiền tiêu này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm bám trụ, đối mặt muôn vàn khó khăn về điều kiện sinh hoạt, khí hậu khắc nghiệt và sự cách trở về địa lý. Nhưng vượt lên trên tất cả, họ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân. Đây chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng “lá chắn tinh thần” vững chắc trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ bảo vệ đảo. Nội dung huấn luyện được triển khai toàn diện, từ giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật đến nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có. Các khoa mục huấn luyện đều bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy thực hành làm chính, bảo đảm bộ đội nắm chắc và vận dụng linh hoạt trong mọi tình huống.

Trong điều kiện địa hình đảo nhỏ, thời tiết diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn. Các tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế, từ bảo vệ mục tiêu, tuần tra canh gác đến xử trí các tình huống xâm phạm chủ quyền, cứu hộ cứu nạn trên biển. Qua đó, nâng cao khả năng phản ứng nhanh, hiệp đồng chặt chẽ và xử lý chính xác cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác trực sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì nghiêm túc, đúng quy định. Hệ thống trực chỉ huy, trực ban, trực chiến được tổ chức 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Các phương án chiến đấu được thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện; lực lượng, phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phát huy trí tuệ của cá nhân và tập thể, tích cực nghiên cứu, chủ động đề xuất sáng kiến trong cải tiến mô hình, học cụ, phục vụ thiết thực cho công tác huấn luyện. Đơn vị đã làm mới hơn 45 quyển giáo án huấn luyện, tu sửa và làm mới gần 30 bia và hơn 10 mô hình, học cụ huấn luyện các loại đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập trên đảo.

Đơn vị đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Vũ khí, trang bị được quản lý, bảo quản tốt, duy trì hệ số kỹ thuật cao. Công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống được đẩy mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dài ngày trên đảo.

Bên cạnh việc đảm bảo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ ở đảo Nẹ luôn gắn bó, đoàn kết với Nhân dân. Những ngư dân đánh bắt ở khu vực gần đảo luôn yên tâm ra khơi vì họ luôn nhận được sự hỗ trợ từ cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Đặc biệt, khi ngư dân có sự cố tai nạn lao động nghề nghiệp, sức khỏe ốm đau thì cán bộ, chiến sĩ đã chăm sóc như người thân trong gia đình mình. Từ những việc làm bình dị nhưng đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Gắn với huấn luyện, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác cách mạng. Mỗi quân nhân không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn kiên định về lập trường, sẵn sàng đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên đảo được triển khai thường xuyên, liên tục và phù hợp với đặc thù đơn vị. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Các hình thức sinh hoạt chính trị như học tập nghị quyết, tọa đàm, kể chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ... được tổ chức linh hoạt, tạo sự gắn kết và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, việc chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cũng được chú trọng. Dù điều kiện kết nối còn hạn chế, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn tích cực cập nhật thông tin chính thống, nâng cao “sức đề kháng” trước những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật.

Thiếu úy Trịnh Văn Tưởng, Chính trị viên Đại đội hỗn hợp đảo Nẹ, cho biết: “Chúng tôi xác định huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm là yếu tố quyết định để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Giữ vững trận địa tư tưởng là nền tảng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Khi bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn thì sẽ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nhiều năm liền, Đại đội hỗn hợp đảo Nẹ đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với sự nỗ lực không ngừng, cán bộ, chiến sĩ đảo Nẹ luôn giữ vững tinh thần “chắc tay súng, vững niềm tin”, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc nơi đầu sóng.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa