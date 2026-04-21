Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Sáng 21/4, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026 và tổng kết cuộc thi “Mỗi cuốn sách - Một hành trình thay đổi”.

Quang cảnh chương trình.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người mà còn khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên.

PGS.TS. Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: Trong những năm qua, Trường Đại học Hồng Đức luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phát triển thư viện và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thư viện theo hướng hiện đại, từng bước xây dựng thư viện số, số hóa tài liệu, mở rộng nguồn học liệu điện tử, kết nối và chia sẻ tài nguyên thông tin với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Hiện nay, hệ thống thư viện của Trường Đại học Hồng Đức có nguồn tài nguyên học liệu phong phú với 14.080 đầu sách, gần 150.000 bản sách; tỷ lệ sinh viên và giảng viên khai thác tài nguyên số ngày càng tăng; văn hóa đọc từng bước phát triển trong môi trường số; năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học được nâng cao rõ rệt. Đây chính là nền tảng quan trọng để nhà trường thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại chương trình.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 được Trường Đại học Hồng Đức tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 1/5, mang thông điệp: “Mỗi cuốn sách - Một hành trình thay đổi". Đây là dịp để lan tỏa tinh thần đọc sách, khơi dậy niềm đam mê học tập, nghiên cứu trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên toàn trường.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi “Mỗi cuốn sách - Một hành trình thay đổi".

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức tặng sách cho các sinh viên tích cực học tập tại thư viện trường.

Trong khuôn khổ chương trình, các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức đã có dịp giao lưu với các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa về vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách và cách để đọc hiệu quả; tiếp nhận sách do các nhà tài trợ trao tặng “Tủ sách kết nối tri thức Hồng Đức”; tổng kết, trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi “Mỗi cuốn sách - Một hành trình thay đổi“do nhà trường tổ chức; tham gia gameshow với chủ đề”Sách với sinh viên"...

Linh Hương