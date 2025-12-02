Trường Đại học Hồng Đức kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chiều ngày 02/12, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025) cho 58 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Đại diện lưu học sinh Lào phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện lưu học sinh Lào phát biểu giới thiệu về lịch sử ngày Quốc khánh và gửi cảm ơn trường Đại học Hồng Đức đã tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS.TS Ngô Chí Thành, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức gửi lời chúc mừng đến toàn thể Nhân dân và các em lưu học sinh nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng thời nhấn mạnh: “Trường Đại học Hồng Đức tự hào là địa chỉ uy tín, được giao trọng trách đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào. Hằng năm, nhà trường đã tổ chức đào tạo hàng trăm học sinh, sinh viên, cán bộ công chức viên chức của tỉnh Hủa Phăn từ bậc cao đẳng, đại học và thạc sĩ ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề như kinh tế, kĩ thuật, sư phạm, nông lâm ngư nghiệp... Nhiều lưu học sinh sau khi về nước đã giữ các chức vụ then chốt trong bộ máy chính quyền tỉnh Hủa Phăn và một số tỉnh khác.

PGS.TS Ngô Chí Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trường Đại học Hồng Đức mong rằng các lưu học sinh Lào sẽ luôn nỗ lực cố gắng trong học tập và rèn luyện, để sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển; tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt thủy chung son sắt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng”.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức tặng hoa và quà chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Lào tặng hoa và quà chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Nhân dịp này, Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức, đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị Việt-Lào đã tặng hoa và quà cho các lưu học sinh Lào.

Hội khuyến học Trường Đại học Hồng Đức trao thưởng cho đoàn lưu học sinh Lào.

Hội khuyến học Trường Đại học Hồng Đức cũng trao thưởng cho đoàn lưu học sinh Lào đoạt giải Ba tại vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho người nước ngoài khu vực miền Trung lần thứ nhất - Đà Nẵng năm 2025.

Linh Hương