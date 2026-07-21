Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm và tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoằng Hóa; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại xã Hoằng Hóa và Hoằng Tiến.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các thành viên trong đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hoằng Hóa.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoằng Hóa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Bạch Thị Thao là mẹ liệt sĩ ở xã Hoằng Hóa; các thương binh: Lê Ngọc Vang (xã Hoằng Hóa), Lê Xuân Giang và Phạm Thị Chung (xã Hoằng Tiến).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Bạch Thị Thao ở xã Hoằng Hóa.

Tại các gia đình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn mẹ liệt sĩ và các thương binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, luôn là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Đào Xuân Yên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà thương binh Lê Xuân Giang ở xã Hoằng Tiến

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực.

Lê Quỳnh