Trung vệ tuyển Việt Nam gặp sự cố hy hữu; FIFA xác nhận có thể thay đổi rất lớn ở World Cup 2030

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải chính thức gia nhập CLB Nam Định; FIFA xác nhận Leandro Paredes không nhận thẻ đỏ trong vụ hỗn chiến chung kết World Cup 2026; Doanh thu kỷ lục của FIFA tại World Cup 2026 đến từ đâu?... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (22/7).

Trung vệ tuyển Việt Nam gặp sự cố hy hữu trước thềm ra quân ASEAN Cup 2026

Trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam tại Chonburi (Thái Lan) chiều 21/7 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, trung vệ Thành Chung đã gặp sự cố hy hữu khi bị kiến ba khoang cắn gây bỏng da mặt.

Thành Chung gặp sự cố tại Thái Lan. Ảnh: S.N/Vietnamnet

Dù vết thương ngoài da khiến việc sinh hoạt và tập luyện bị ảnh hưởng đôi chút, cầu thủ của Hà Nội FC vẫn nỗ lực duy trì giáo án cùng toàn đội và dự kiến sẽ hồi phục sau 2 đến 3 ngày dùng thuốc đặc trị. Sự cố này diễn ra ngay sát trận mở màn gặp Timor Leste vào ngày 24/7.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện vẫn đang tích cực hoàn thiện các mảng chiến thuật để giúp toàn đội đạt trạng thái tốt nhất.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải chính thức gia nhập CLB Nam Định

Tối 21/7, trang chủ CLB Nam Định chính thức thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Phạm Tuấn Hải sau khi anh chia tay CLB Hà Nội. Quyết định rời đội bóng thủ đô diễn ra do chân sút từng giành danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam không thể cạnh tranh suất đá chính dưới thời HLV Harry Kewell.

Phạm Tuấn Hải ra mắt màu áo mới.

Sự xuất hiện của tuyển thủ sinh năm 1998 được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho hàng công của đội chủ sân Thiên Trường trong mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa giải mới.

Cùng thời điểm, đội bóng thành Nam cũng tiến hành cuộc cách mạng lực lượng mạnh mẽ khi chia tay nhiều cầu thủ và chào đón các tân binh mới.

FIFA xác nhận có thể thay đổi rất lớn ở World Cup 2030

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Phó Chủ tịch Alejandro Dominguez vừa xác nhận tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đang nghiêm túc xem xét kế hoạch mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội tham dự nhằm kỷ niệm 100 năm lịch sử giải đấu.

Chủ tịch Gianni Infantino rất hào hứng với kế hoạch tăng số lượng đội bóng tham dự World Cup lên 64 đội. Ảnh: FIFA

Sau thành công của kỳ World Cup 2026 với 48 đội, ý tưởng này nhằm tạo thêm động lực phát triển cho các nền bóng đá nhỏ trên toàn thế giới.

Nếu kế hoạch này chính thức được thông qua, số suất phân bổ cho châu Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng, qua đó mở ra cơ hội lịch sử để đội tuyển Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA xác nhận Leandro Paredes không nhận thẻ đỏ trong vụ hỗn chiến chung kết World Cup 2026

FIFA vừa chính thức đính chính thông tin Leandro Paredes nhận thẻ đỏ sau trận chung kết World Cup 2026 là do hệ thống thông tin của họ hiển thị nhầm.

FIFA xác nhận không hề có thẻ đỏ cho Paredes (số 5). Ảnh: FIFA

Dù thoát án phạt thẻ đỏ trực tiếp trên sân trong vụ ẩu đả hỗn loạn cuối trận, tiền vệ người Argentina cùng nhiều thành viên khác vẫn đang đối mặt với cuộc điều tra nghiêm ngặt từ Ủy ban kỷ luật FIFA do các hành vi bạo lực và phi thể thao.

Bên cạnh đó, hành động quay lưng về phía bục trao cúp của các cầu thủ Argentina cũng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận quốc tế, làm lu mờ phần nào hình ảnh của đội bóng Nam Mỹ trong ngày Tây Ban Nha đăng quang.

Doanh thu kỷ lục của FIFA tại World Cup 2026 đến từ đâu?

World Cup 2026 đã mang lại cho FIFA mức doanh thu kỷ lục có thể lên đến 15 tỉ USD, vượt xa các kỳ đại hội trước và áp đảo mọi sự kiện thể thao toàn cầu.

Chủ tịch FIFA và Tổng thống Donald Trump đều khẳng định World Cup 2026 thành công về mọi phương diện.

Nguồn thu khổng lồ này chủ yếu đến từ các gói dịch vụ VIP, doanh thu bán vé tăng vọt nhờ mở rộng lên 48 đội với 104 trận đấu. FIFA thu 15% phí từ người mua và 15% từ người bán trên thị trường thứ cấp..

Bên cạnh đó, bản quyền truyền hình trị giá hàng trăm triệu USD từ các thị trường lớn như Mỹ cùng hệ thống hợp đồng tài trợ béo bở kéo dài từ các thương hiệu toàn cầu cũng đóng vai trò cốt lõi tạo nên thành công tài chính vô tiền khoáng hậu của FIFA.

HS