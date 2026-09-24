Trung thu 2026: Thời tiết có thuận lợi để rước đèn, phá cỗ?

Dịp Trung thu, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, một số khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, cục bộ mưa to vào đêm 25/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 24-25/9, tương ứng ngày 14-15/8 âm lịch, nhiều khu vực trên cả nước được dự báo có mưa. Thời gian, phạm vi và cường độ mưa khác nhau giữa các vùng.

Tại Hà Nội, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to được dự báo trong ngày và đêm 24/9. Sang ngày và đêm 25/9, Thủ đô có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ trong đêm rằm tháng Tám.

Hà Nội, Bắc Bộ mưa nắng ra sao trong ngày Rằm tháng 8?

Tại Hà Nội, ngày và đêm 24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào sáng và đêm, xác suất mưa trên 60%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-32 độ C. Đến ngày và đêm 25/9, tức ngày 15/8 âm lịch, Hà Nội được dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31-33 độ C. Đây là dự báo cho cả ngày và đêm Rằm tháng 8, thời điểm diễn ra các hoạt động vui Tết Trung thu.

Trên phạm vi Bắc Bộ, ngày và đêm 24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng dự báo xác suất mưa trên 60%, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-33 độ C.

Sang ngày và đêm 25/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển, sáng có mưa rào và dông rải rác, xác suất mưa trên 60%. Ban ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Như vậy, dự báo ngày Rằm tại Bắc Bộ vẫn có mưa dông, trong đó vùng đồng bằng và ven biển có mưa rải rác vào buổi sáng. Với Hà Nội, bản tin dự báo mưa rào và dông vài nơi trong ngày và đêm 25/9.

Trung Bộ, Nam Bộ còn mưa, có nơi mưa to

Tại Trung Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác trong hai ngày 24-25/9, cục bộ có nơi mưa to. Xác suất mưa trên 65%, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-32 độ C.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế được dự báo có mưa to đến rất to và rải rác có dông từ ngày 24/9 đến ngày 25/9. Riêng Hà Tĩnh trong ngày 24/9 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Trong giai đoạn này, xác suất mưa tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế trên 80%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 27-30 độ C.

Đến đêm 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Xác suất mưa trên 70%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Mưa tiếp tục được dự báo trong đêm rằm, thay vì chỉ xuất hiện vào ban ngày.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày 24/9, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Xác suất mưa trên 80%, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 27-29 độ C.

Từ đêm 24/9 đến đêm 25/9, Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Xác suất mưa trên 70%, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29-31 độ C.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, ngày và đêm 24/9 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Riêng tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Xác suất mưa tại Cao nguyên Trung Bộ trong ngày và đêm 24/9 trên 70%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 27-29 độ C.

Sang ngày và đêm 25/9, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Xác suất mưa trên 60%, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28-31 độ C.

Tại Nam Bộ, từ ngày 24/9 đến ngày 25/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng dự báo xác suất mưa trên 75%, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29-31 độ C.

Riêng đêm Trung thu 25/9, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Xác suất mưa trên 60%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.

Nguồn: https://vtv.vn/trung-thu-2026-thoi-tiet-co-thuan-loi-de-ruoc-den-pha-co-100260923193908018.htm