Tổng vệ sinh môi trường - nét đẹp văn hóa cộng đồng

Hằng tuần bố trí một ngày cố định tổng vệ sinh môi trường (TVSMT) được các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tại Thanh Hóa thực hiện đã đi vào nền nếp, tạo thành ý thức tự giác của mỗi người dân và trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng.

Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cùng Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng phường Nam Sầm Sơn tổng vệ sinh môi trường vào cuối chiều thứ 6 hằng tuần.

Từ những việc làm nhỏ

Vào cuối chiều thứ 6 hằng tuần, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng phường Nam Sầm Sơn đều tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên, trụ sở cơ quan. Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, vui vẻ, mọi người tích cực dọn vệ sinh, thu gom rác thải, sắp xếp khu vực làm việc và chỉnh trang cảnh quan xung quanh cơ quan.

Theo chị Nguyễn Hiền, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Nam Sầm Sơn, vệ sinh nơi làm việc được chị và đồng nghiệp thực hiện lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên có sự tham gia của tất cả mọi người. Mặc dù công tác chuyên môn bận rộn, nhưng với mong muốn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh công sở, tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ, viên chức và người lao động hai đơn vị rất hăng hái tham gia.

Sau khi ra quân TVSMT trên địa bàn, tất cả các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn xã Nông Cống tổ chức định kỳ vào ngày chủ nhật hằng tuần. Tại thôn Vạn Thiện đã tổ chức tổng vệ sinh trên các tuyến đường giao thông, đường làng, ngõ xóm, kênh mương, nhất là các khu vực giáp ranh dễ xảy ra tình trạng bỏ rác thải không đúng nơi quy định.

Là trưởng thôn Vạn Thiện, ông Nguyễn Văn Trọng trực tiếp tổ chức, huy động Nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng tại địa bàn tham gia TVSMT. Đồng thời phân công cụ thể từng tuyến đường, ngõ xóm, khu vực công cộng, kênh mương và khu vực giáp ranh cho từng tổ, nhóm chịu trách nhiệm. Ngay trong ngày chủ nhật đầu tiên, thôn đã tập trung xử lý dứt điểm các điểm rác tồn đọng, không để tái diễn. Việc ứng dụng công nghệ số được thôn tận dụng triệt để, trước và sau khi tổ chức thực hiện ông đều có thông báo, chụp ảnh kết quả, tổng hợp nhanh tình hình, số lượng người tham gia, khối lượng công việc đã thực hiện và các khó khăn, vướng mắc qua nhóm zalo cộng đồng và gửi về UBND xã. Do vậy, bà con được theo dõi chuyển biến của công việc mình làm, được kiểm tra, giám sát nên rất hào hứng tham gia và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đến thói quen hằng ngày

Thực hiện Công văn số 18329/UBND-NNMT của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường bắt đầu từ ngày 3/9/2026, hằng tuần bố trí một ngày cố định TVSMT. Đến nay, tất cả 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện TVSMT 1 lần/tuần. Đồng thời, duy trì vệ sinh thường xuyên tại các tuyến đường giao thông, khu dân cư, khu vực công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, chợ và các khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn. Nội dung vệ sinh tập trung vào thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, vệ sinh các khu vực công cộng và chỉnh trang cảnh quan, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh cho biết: “Từ hiệu quả thiết thực của hoạt động TVSMT mang lại, đa số cán bộ, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và người dân tại Tượng Lĩnh đều đồng tình ủng hộ, từ đó tạo thành thói quen thường xuyên vệ sinh hằng ngày, tự giác giữ gìn khu vực trong và xung quanh phạm vi quản lý, sử dụng luôn sạch, gọn, ngăn nắp. Nếu phát sinh rác thải, điểm mất vệ sinh, cống rãnh ách tắc, xã, thôn xử lý ngay, không chờ đến ngày tổng vệ sinh”.

TVSMT không chỉ thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, xây dựng lối sống văn minh mà còn giúp công tác bảo vệ môi trường từ nghĩa vụ thành thói quen và hành động tự giác hằng ngày, trở thành nét văn hóa đẹp của mỗi người dân và cộng đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong việc duy trì thường xuyên công tác TVSMT, một trong những giải pháp căn cơ nhất mà các xã, phường cần chú trọng thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Từ đó biểu dương những mô hình tốt, cách làm hay, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về TVSMT trên địa bàn; thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý nhanh phản ánh của Nhân dân và ứng dụng nền tảng số để theo dõi, giám sát việc xử lý. Từ đầu tháng 9 đến nay, trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa ghi nhận một số phản ánh liên quan đến công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn các xã, phường: Thắng Lợi, Trung Chính, Như Thanh, Sầm Sơn, Hạc Thành... Sau khi tiếp nhận, UBND các xã, phường đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, tập trung giải quyết và tổ chức xử lý các nội dung được phản ánh, góp phần khắc phục những tồn tại, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lan Anh