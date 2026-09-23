Yêu cầu trực 24/24, bảo đảm giao thông toàn miền Trung trong mưa lũ

Theo công điện, trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rất to từ ngày 21 đến 24/9. Lượng mưa nhiều nơi được dự báo vượt mức 400mm, kéo theo nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất. Tình trạng thời tiết cực đoan này đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch.

Hình minh họa sạt lở giao thông mùa mưa lũ cuối năm 2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khu Quản lý đường bộ III đã lập tức ban hành công điện số 3/CĐ-KQLĐBIII để chủ động ứng phó với thiên tai. Công điện yêu cầu các nhà thầu và đơn vị quản lý đường bộ tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ. Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo nhanh mọi sự cố đứt đường về cơ quan chủ quản để xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các vị trí ngầm tràn, cầu yếu và đoạn đường bị ngập sâu. Các đơn vị phải bố trí rào chắn, phao tiêu và cử người canh gác nghiêm ngặt ngay tại hiện trường. Lực lượng tại chỗ có trách nhiệm kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các văn phòng quản lý đường bộ cần liên hệ chặt chẽ với ban quản lý hồ thủy điện, hồ thủy lợi để theo dõi kế hoạch xả lũ. Hoạt động phối hợp này giúp cơ quan chức năng nắm rõ lưu lượng nước đổ về khu vực hạ du. Từ đó, lực lượng giao thông có thể chủ động lập phương án phân luồng và điều tiết phương tiện từ xa.

Các đơn vị bảo trì đường bộ phải áp dụng triệt để phương châm 4 tại chỗ trong công tác khắc phục sự cố. Máy móc và nhân sự cần được huy động tối đa để hót dọn lượng đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường. Những vị trí xuất hiện ổ gà, sình lún trong mưa bão phải được dùng vật liệu vá lấp tạm thời để thông xe nhanh nhất.

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu cán bộ trực thuộc phải trực tiếp bám sát hiện trường và đôn đốc thi công. Việc khắc phục kịp thời các điểm sụt trượt là nhiệm vụ cấp bách khi mưa lũ gây chia cắt giao thông./.

Theo TTXVN