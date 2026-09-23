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Tập huấn công tác bảo vệ môi trường gắn với sản xuất nông nghiệp

Hoàng Lan
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(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, chiều 23/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường; sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường cho cán bộ, hội viên, nông dân xã Hồ Vương.

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường gắn với sản xuất nông nghiệp

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, chiều 23/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường; sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường cho cán bộ, hội viên, nông dân xã Hồ Vương.

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường gắn với sản xuất nông nghiệp

Hội Nông dân tỉnh bàn giao thùng đựng rác, chế phẩm sinh học, phân bón và giống rau cho Tổ Nông dân tự quản bảo vệ môi trường và Mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn xã Hồ Vương.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 394 của Chính phủ và Kế hoạch số 68 của UBND tỉnh; hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng; xây dựng thói quen sản xuất an toàn, VietGAP thân thiện với môi trường.

Hội Nông dân tỉnh định hướng xã Hồ Vương xây dựng các “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, gắn với thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải chăn nuôi đúng nơi quy định; triển khai thực chất, tránh hình thức. Qua đó, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nông dân trong tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng thay đổi hành vi, góp phần xây dựng môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng tới sản xuất nông nghiệp xanh - tuần hoàn - bền vững.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã bàn giao thùng đựng rác, chế phẩm sinh học, phân bón và giống rau cho Tổ Nông dân tự quản bảo vệ môi trường và mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn xã Hồ Vương.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#Sản xuất nông nghiệp #Bảo vệ môi trường #Hội nông dân tỉnh #xã Hồ Vương #Hội nghị tuyên truyền

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