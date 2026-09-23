Chung tay hành động vì tương lai xanh

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu (BĐKH) và ô nhiễm môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) không còn là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay cá nhân nào, mà đã trở thành sứ mệnh sống còn của toàn xã hội. Việc nâng cao nhận thức và chung tay hành động vì một tương lai xanh chính là nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững.

Cán bộ, đảng viên, lực lượng chức năng và người dân phường Tĩnh Gia tham gia thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường khu vực bãi biển.

Nhiều năm trở lại đây, BĐKH ngày càng rõ nét như bão lũ, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại... gây ra nhiều tổn thất về người, tài sản, hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội và tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh những tác động khốc liệt của thiên tai và BĐKH, Thanh Hóa cũng đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường do áp lực từ quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và hoạt động dân sinh. Tại các khu vực đô thị trọng điểm như phường Hạc Thành, Sầm Sơn..., lượng rác thải sinh hoạt gia tăng nhanh chóng làm phát sinh tình trạng ùn ứ rác thải. Trong khi đó, bãi rác thải Trung Sơn tại phường Sầm Sơn, bãi rác thải núi Voi tại phường Bỉm Sơn đã rơi vào tình trạng quá tải. Ngoài ra, tại một số địa phương xuất hiện các bãi chứa rác nhỏ, tự phát tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...

Nhằm ứng phó trước tác động của BĐKH và thực trạng ô nhiễm môi trường, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về BĐKH, thích ứng với BĐKH; xây dựng các mô hình BVMT, như “Dân vận khéo” xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; “Tổ tự quản BVMT”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”, “đổi rác lấy cây xanh, lấy đồ dùng”...

Cùng với đó, để đưa hoạt động BVMT đi vào nền nếp, tỉnh và ngành chức năng đặc biệt quan tâm đến công tác thu gom, xử lý rác thải; kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Các đơn vị, địa phương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động BVMT thiết thực thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Mới đây, UBND phường Tĩnh Gia đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển và chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chức năng và người dân. Đầu tháng 9/2026, xã Hoằng Tiến cũng huy động gần 1.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển. Lượng rác thu gom được vận chuyển đến khu vực xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng...

Theo thống kê của Phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), toàn tỉnh hiện có 37 đơn vị, doanh nghiệp như: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn; Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn... đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục với tổng số 121 trạm quan trắc, gồm 38 trạm quan trắc nước thải và 83 trạm quan trắc khí thải. Phó trưởng Phòng Môi trường, Sở NN&MT, Nguyễn Đình Thắng, cho biết: “Để bảo đảm các trạm hoạt động hiệu quả, Sở NN&MT thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý, vận hành các trạm quan trắc theo quy định. Qua đó phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có); bảo đảm dữ liệu quan trắc phải “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông”, có giá trị pháp lý và phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước”.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như: tình trạng quá tải so với công suất thiết kế ban đầu ở một số bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường cục bộ; tiến độ đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt chưa bảo đảm yêu cầu đề ra; một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực miền núi có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân...

Sự tác động khó lường từ BĐKH, cùng những tồn tại, hạn chế được nhận diện đã, đang đặt ra yêu cầu cấp bách về sự vào cuộc trách nhiệm cùng hành động quyết liệt hơn nữa của mỗi tổ chức, cá nhân. Rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp chúng ta có thể làm ngay từ lúc này để BVMT sống của mỗi người dân và cộng đồng xã hội như: làm tốt việc phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nơi phát sinh; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; trồng cây cải thiện không gian xanh; sử dụng năng lượng sạch và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng BVMT... Những hành động thiết thực này sẽ góp phần tạo nên một sức mạnh to lớn để bảo vệ hành tinh xanh, xây dựng một tương lai bền vững.

Bài và ảnh: Lê Phong