Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa công bố nội dung hoạt động

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép hoạt động cho Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại

- Tên cơ sở: Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa;

- Địa chỉ: Số 313, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa;

- Số điện thoại: 02373961615; 18001744

2. Loại hình cơ sở: Cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

3. Chức năng

- Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; vận động các nguồn tài trợ, hiến tặng, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện mục tiêu bảo đảm quyền trẻ em và các đối tượng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC CẤP PHÉP

1. Đối tượng phục vụ

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật;

- Đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, bao gồm:

+ Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;

+ Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú;

+ Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

- Người nghiện các chất dạng thuốc phiện;

- Người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng;

- Người yếu thế trong xã hội: trẻ em; người cao tuổi; người khuyết tật; người nghèo, cận nghèo; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; phụ nữ đơn thân; bị can, bị cáo chưa thành niên...

- Cá nhân, gia đình và cộng đồng có nhu cầu được hỗ trợ thông qua dịch vụ công tác xã hội bao gồm tư vấn, can thiệp, phục hồi, hỗ trợ phát triển và phòng ngừa rủi ro;

- Đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội, tình nguyện viên và các nhóm đối tượng có nhu cầu được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác xã hội.

2. Địa bàn hoạt động: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Các nhiệm vụ được cấp phép hoạt động

3.1. Về lĩnh vực Công tác xã hội:

3.1.1. Cung cấp các dịch vụ bảo vệ khẩn cấp:

a) Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác.

b) Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng về chăm sóc y tế, nơi tạm trú an toàn, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và đi lại.

3.1.2. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc, can thiệp, phục hồi và hỗ trợ phát triển:

a) Phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

b) Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

c) Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

d) Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng theo quy định.

đ) Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu, kết nối chuyển gửi đối tượng đến các cơ sở khác đáp ứng nhu cầu của đối tượng.

e) Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp, tạo sinh kế, việc làm cho đối tượng.

3.1.3. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực:

a) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên.

b) Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

c) Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

3.1.4. Cung cấp các dịch vụ phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tình trạng xâm hại, lạm dụng; bạo lực học đường, bạo lực giới và gia đình; ngược đãi và bóc lột lao động.

3.1.5. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp, tòa án, phúc lợi xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật, giảm nghèo, phòng, chống ma túy, phát triển cộng đồng, công tác xã hội với người lao động và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

3.1.6. Quản lý trường hợp đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở và ở cộng đồng.

3.1.7. Phát triển cộng đồng:

a) Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng.

b) Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền.

c) Xây dựng mạng lưới nhân viên, cộng tác viên, tình nguyện viên công tác xã hội.

d) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác xã hội.

3.1.8. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

3.1.9. Sản xuất, cung cấp dịch vụ chân, tay giả và dụng cụ chỉnh hình; điều trị phục hồi chức năng cho đối tượng; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

3.1.10. Tổ chức vận động nguồn lực thực hiện hoạt động công tác xã hội.

3.2. Về lĩnh vực Quỹ Bảo trợ trẻ em (Quỹ BTTE):

3.2.1. Triển khai các hình thức, phương pháp nhằm vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em (sau đây gọi tắt là Hội đồng Bảo trợ) để tạo nguồn vốn hoạt động cho Quỹ BTTE thực hiện các mục tiêu bảo đảm quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận các nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

3.2.2. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên về mục đích, vai trò, ý nghĩa và kết quả các hoạt động của Trung tâm, trong đó gồm các hoạt động của Quỹ BTTE trên các phương tiện truyền thông, nền tảng mạng xã hội; công khai minh bạch kết quả huy động, vận động nguồn lực từ các nhà tài trợ trên fanpage, cổng thông tin điện tử Quỹ BTTE theo quy định pháp luật.

3.2.3. Xây dựng kế hoạch hoạt động của lĩnh vực Quỹ Bảo trợ trẻ em tháng, hằng năm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm và thực hiện quản lý về chế độ thu, chi quỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động lĩnh vực Quỹ BTTE với Hội đồng Bảo trợ trước ngày 31/12 hằng năm.

3.2.4. Phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành liên quan, các địa phương, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động bảo đảm quyền trẻ em đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Bảo trợ, Sở Y tế phê duyệt; phối hợp, chủ trì thực hiện các chương trình, dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kết nối, ủy quyền triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

3.2.5. Xác nhận bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân việc tiếp nhận kinh phí, hiện vật tài trợ, đóng góp, hiến tặng.

3.3. Quản lý các nguồn kinh phí, tài chính, tài sản, tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo và quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật.

3.4. Triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em theo quy định hiện hành.

3.5. Quản lý viên chức, người lao động, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật.

3.6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở Y tế giao.