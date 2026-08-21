Trung Quốc tìm cách nhập dầu từ Ả rập Xê út ngoài eo biển Hormuz

Các doanh nghiệp dầu mỏ Trung Quốc đang tìm cách duy trì nguồn cung dầu thô từ Ả rập Xê út bằng các tuyến vận chuyển tránh eo biển Hormuz, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn bị gián đoạn do xung đột Mỹ-Iran.

Các doanh nghiệp dầu mỏ Trung Quốc tìm cách duy trì nguồn cung dầu thô từ Ả rập Xê út bằng các tuyến vận chuyển tránh eo biển Hormuz. Ảnh: Bloomberg.

Theo đó, ngày 20/8, một số doanh nghiệp lọc dầu Trung Quốc, trong đó có PetroChina, SinoChem và nhà máy lọc dầu tư nhân Shenghong Petrochemical, đã mua dầu thô Ả rập Xê út được vận chuyển từ các cảng nằm ngoài eo biển Hormuz. Động thái này cho thấy các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang từng bước khôi phục hoạt động nhập khẩu dầu từ Trung Đông, đồng thời tìm cách giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Được biết, Saudi Aramco đã bán ít nhất 4 triệu thùng dầu thô vận chuyển từ bên ngoài eo biển Hormuz cho PetroChina và SinoChem. Trong khi đó, một số doanh nghiệp Trung Quốc đã được phân bổ ít nhất 14 triệu thùng dầu Ả rập Xê út theo các hợp đồng dài hạn. Saudi Aramco cũng được cho là đã bán tổng cộng khoảng 10 triệu thùng dầu thông qua các giao dịch đấu giá.

Việc chuyển hướng nguồn cung được xem là một giải pháp nhằm duy trì dòng dầu vào Trung Quốc trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, bị gián đoạn. Các nhà nhập khẩu dầu lớn tại châu Á, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, đang phải tìm kiếm những tuyến vận tải thay thế để hạn chế tác động của tình trạng phong tỏa. Trước khi xung đột bùng phát, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 40-50 triệu thùng dầu thô Ả rập Xê út mỗi tháng. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã giảm nhập khẩu trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột nhằm hạn chế rủi ro về nguồn cung và chi phí vận chuyển.

Eo biển Hormuz tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Gần đây, các doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu tăng cường mua dầu từ Trung Đông, trong đó có dầu Iraq. Một số nguồn cung cũng được chuyển qua các cảng và tuyến đường ngoài eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc sử dụng các tuyến thay thế qua Biển Đỏ cũng đối mặt với rủi ro an ninh do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Giới giao dịch dầu mỏ đang theo dõi sát động thái của Trung Quốc, bởi việc nước này khôi phục nhập khẩu dầu Trung Đông có thể tác động đáng kể đến thị trường dầu thô toàn cầu trong bối cảnh nguồn cung và hoạt động vận tải vẫn chịu nhiều sức ép.

Thu Uyên

Nguồn: Bloomberg, Reuters