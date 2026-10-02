Ông Larcher tái đắc cử Chủ tịch Thượng viện Pháp

Theo kết quả được công bố tại phiên họp ở Cung điện Luxembourg, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher(Zê-ra Lác-sê), thuộc đảng Những người Cộng hòa (LR), ngày 1/10 được tái đắc cử ngay tại vòng đầu tiên với 203 phiếu, qua đó tiếp tục giữ chức vụ này đến năm 2029. Đây là lần thứ sáu ông được bầu đứng đầu cơ quan lập pháp này.

Với 203 phiếu, ông Larcher, 77 tuổi, nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ và tiếp tục lãnh đạo Thượng viện trong nhiệm kỳ mới đến năm 2029. Ông Larcher đã có tổng cộng 15 năm giữ cương vị Chủ tịch Thượng viện và đây là lần thứ sáu ông được bầu vào vị trí này. Ông đứng đầu liên minh giữa lực lượng cánh hữu và các nhóm trung dung tại Thượng viện.

Cuộc bỏ phiếu gần như đã được dự báo trước khi ông Larcher không phải đối mặt với ứng cử viên đáng kể nào ngoài 3 ứng cử viên thuộc phe cánh tả thiểu số. Số phiếu 203 mà ông nhận được vượt xa phạm vi liên minh gồm đảng LR và Liên minh Trung dung, dù khoảng 40 thượng nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

Phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Larcher khẳng định mọi lá phiếu sẽ được tôn trọng và ông sẽ bảo đảm nguyên tắc tự do, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau tại Thượng viện.

Các nhóm ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron và các nhóm trung dung không đưa ra ứng cử viên cạnh tranh với ông Larcher. Nhóm Tập hợp Quốc gia (RN) và các đồng minh thuộc Liên minh các lực lượng cánh hữu vì Cộng hòa (UDR) cũng không tham gia tranh cử và lựa chọn bỏ phiếu trắng. Việc RN và UDR có 15 nghị sĩ tại Thượng viện được xem là một thay đổi đáng chú ý sau cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua, khi RN trước đó chỉ có 3 nghị sĩ tại cơ quan này.

Sau khi tái đắc cử, ông Larcher cho biết sẽ tiếp tục lãnh đạo Thượng viện trong 3 năm tới và nhấn mạnh vai trò của cơ quan này như một “điểm cân bằng của nền dân chủ đang gặp khó khăn”.

Ông cũng cho rằng Thượng viện có thể trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phục hồi của nền cộng hòa, đồng thời chỉ trích tình trạng gia tăng quá nhiều quy định khiến hệ thống trở nên quá tải.

Bích Hồng