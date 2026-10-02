Ukraine lần đầu tiên triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trên thực địa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/10 cho biết nước này đã lần đầu tiên đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 vào sử dụng thực chiến.

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Đăng tải trên ứng dụng Telegram, Tổng thống Zelensky xác nhận quân đội nước này đã lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do công ty quốc phòng Fire Point chế tạo trong một hoạt động tác chiến.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời gửi lời cảm ơn về kết quả đạt được và khẳng định bước tiếp theo sẽ là đẩy mạnh sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ cụ thể địa điểm cũng như mục tiêu bị tấn công trong đợt triển khai này.

Việc tự phát triển các dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật được Kiev coi là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo các nhu cầu quốc phòng, trong bối cảnh Nga thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kích. Trước đó vào đầu năm nay, Tổng thống Zelensky cũng từng đánh giá cao kết quả thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật, khẳng định chúng sở hữu tiềm năng tác chiến rất lớn.

Theo phân tích của các chuyên gia quân sự Ukraine, FP-7 là dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn với bán kính hoạt động khoảng 200 km (tương đương 125 dặm). Công ty sản xuất Fire Point cho biết FP-7 đang được phát triển như một loại tên lửa đánh chặn đạn đạo thuộc chương trình phòng thủ tên lửa Châu Âu mang tên Freyja vừa được khởi động trong năm nay.

Liên quan đến chương trình này, Phó Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Davyd Aloian hồi tháng 7 cho biết Ukraine đặt mục tiêu hoàn thành mẫu thử nghiệm đầu tiên cho hệ thống chống tên lửa đạn đạo Freyja của Châu Âu ngay trong nửa đầu năm tới. Động thái này cho thấy nỗ lực của Kiev trong việc nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp quốc phòng và tích sâu hơn vào mạng lưới an ninh khu vực.

Thanh Giang