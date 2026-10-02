Mỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel, cân nhắc cấm xuất khẩu

Mỹ ngày 1/10 thúc giục các đồng minh châu Âu lập tức giải phóng lượng dự trữ diesel chiến lược nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc cấm xuất khẩu diesel của Mỹ.

Tin liên quan: Mỹ cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Trump đặc biệt muốn Pháp và Đức khai thác kho dự trữ diesel nhằm kiềm chế giá nhiên liệu tăng cao. Ông Trump ngày 1/10 cho biết ông “có thể” yêu cầu các nước châu Âu giải phóng một phần lượng dự trữ diesel. Trước đó, ông cho biết đang nghiêm túc cân nhắc khả năng cấm xuất khẩu diesel của Mỹ, đồng thời cảnh báo động thái này có thể tác động đến giá xăng.

Tại các cuộc đàm phán thương mại G20 ở Milwaukee, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết cả hai bên đều mong muốn hợp tác về vấn đề diesel. Một quan chức Mỹ cũng cho rằng châu Âu có lợi ích trong việc phối hợp với Mỹ nhằm tăng nguồn cung các sản phẩm lọc dầu và giảm chi phí cho người tiêu dùng.

Một người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết các nước thành viên EU sẽ họp với Ủy ban châu Âu ngày 2/10 để thảo luận về phản ứng phối hợp trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao. Ủy ban châu Âu cũng cho biết đang tiến hành nhiều cuộc điện đàm và cuộc họp về tình hình diesel, trong đó có trao đổi với các đầu mối cấp cao trong chính quyền Mỹ.

Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic cho rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm cấm xuất khẩu diesel sẽ là điều “bất ngờ đối với người châu Âu” và có thể gây “những hậu quả rất nghiêm trọng” đối với hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, ông cho biết các đối tác xuyên Đại Tây Dương đã nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm tránh những bất ngờ trong vấn đề này.

Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế của Pháp Nicolas Forissier nói ông “không thể hình dung sẽ có một lệnh cấm”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của diesel đối với Mỹ và châu Âu. Ông cho biết hai bên sẽ cố gắng tìm giải pháp, trong đó Pháp sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp cân bằng với các quốc gia khác nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Mỹ là nhà cung cấp diesel quan trọng trên thế giới, xuất khẩu khoảng 1,2-1,5 triệu thùng/ngày. Các chuyên gia cảnh báo việc Mỹ hạn chế xuất khẩu có thể gây thêm sức ép lên giá nhiên liệu tại các thị trường khác.

Thanh Vân