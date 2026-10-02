Tổng thống Israel gọi ông Trump là “người bạn số 1” của nước này

Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 1/10 khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump là “người bạn số một” của Israel, đồng thời giảm thiểu những bất đồng giữa hai nước liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

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Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Mạng lưới Ký giả Toàn cầu Axel Springer, Tổng thống Herzog nhấn mạnh Israel có mối quan hệ hữu nghị bền chặt với chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump.

Phát biểu của ông Herzog được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nhấn mạnh quan hệ với Tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước, khẳng định Israel “không có đối tác nào lớn hơn Tổng thống Trump”.

Tuy nhiên, những tuyên bố tích cực về quan hệ song phương được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số dấu hiệu bất đồng. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gần đây tuyên bố Washington không thể để chính sách đối ngoại của mình bị phụ thuộc vào Israel, trong khi chính quyền Mỹ cũng tỏ ra khá kiềm chế trước việc Anh áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các khu định cư của người Israel. Trong cuộc phỏng vấn, ông Herzog đã chỉ trích gay gắt các biện pháp trừng phạt này từ phía Anh.

Mặc dù vậy, Tổng thống Herzog cho biết các bất đồng không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tổng thống Israel dẫn chứng cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu một ngày trước đó, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về vụ việc liên quan chuyến bay Flydubai. Ông Herzog đánh giá những phát biểu của ông Trump về vụ việc là “rất đáng khích lệ và củng cố tinh thần”.

Nhà lãnh đạo Israel khẳng định việc xuất hiện các tranh luận giữa những quốc gia bạn bè là điều hoàn toàn bình thường trong một nền dân chủ, đồng thời nêu rõ Tel Aviv cũng duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Đức cùng nhiều quốc gia tại Mỹ Latinh, Châu Phi và Châu Á.

Thanh Giang