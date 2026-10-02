Hải quân Mỹ ký hợp đồng 24,4 tỷ USD mua tên lửa SM-6 của Raytheon

Hải quân Mỹ ngày 1/10 thông báo trao cho tập đoàn RTX, thông qua đơn vị Raytheon, hợp đồng nhiều năm trị giá lên tới 24,4 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy mạnh bổ sung kho dự trữ đạn dược sau các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Theo thông báo từ Hải quân Mỹ, hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng tùy chọn gia hạn thêm 2 năm, hướng tới mục tiêu đảm bảo nguồn cung ổn định và linh hoạt cho dòng tên lửa SM-6. Đây là loại khí tài đa năng có khả năng đảm nhiệm cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng thủ tên lửa. Raytheon khẳng định SM-6 là dòng vũ khí duy nhất đã qua thực chiến, có khả năng đảm nhiệm đồng thời cả 3 nhiệm vụ: phòng không, chống tàu mặt nước và phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Hợp đồng sản xuất SM-6 là thỏa thuận đạn dược lớn mới nhất mà Lầu Năm Góc thúc đẩy trong năm nay nhằm gây sức ép buộc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh tiến độ và tăng tối đa năng lực sản xuất. Thỏa thuận này nối tiếp hợp đồng tạm thời trị giá 20,7 tỷ USD mua tên lửa không đối không AMRAAM của Raytheon ký cuối tháng 9 và hợp đồng tên lửa Patriot trị giá 58,6 tỷ USD giao cho Lockheed Martin hồi tháng 7. Các thỏa thuận sản xuất này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó ưu tiên năng lực sản xuất vũ khí hơn là lợi nhuận của cổ đông.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cảnh báo Quốc hội nước này hiện chưa phê duyệt ngân sách chính thức cho các hợp đồng trên. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà thầu có thể gặp khó khăn trong việc đầu tư quy mô lớn vào linh kiện và cơ sở hạ tầng sản xuất cho đến khi các nhà lập pháp thông qua khoản chi tiêu.

Về phần mình, tập đoàn RTX tuyên bố đã đầu tư mạnh mẽ vào việc mở rộng lực lượng lao động lành nghề, củng cố quan hệ đối tác trong cơ sở công nghiệp quốc phòng và tự động hóa quy trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Thanh Giang